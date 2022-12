Lavori al via lungo l'autostrada A4 e sulla ciclabile “Adige-Sole”

Nuovi interventi al via sulle strade veronesi.

Lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, per lavori di riparazione e impermeabilizzazione dei giunti del ponte sul fiume Adige, si viaggerà su due corsie di marcia, di cui una a larghezza ridotta, tra i caselli di Verona Est e Verona Sud in carreggiata ovest (direzione Milano) al Km 285+292. Questo tra le ore 21 di martedì 13 ale ore 6 di mercoledì 14 dicembre.

La Provincia di Verona invece ha comunicato che, l’11 e il 12 dicembre, verrà sospesa la circolazione lungo un breve tratto della ciclabile “Adige-Sole”, dal ponte Ca’ Veronesi all’isola ecologica in località Rivalta di Brentino Belluno.

La limitazione è necessaria per consentire lavori di manutenzione sul canale Biffis per conto di Hydro Dolomiti Energia.