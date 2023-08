Corsi, laboratori e conferenze nel nuovo anno dell'università dell'educazione permanente

Ripartono i corsi dell'università dell'educazione permanente di Verona. Amplia l’offerta didattica, che anche quest’anno spazia tra discipline letterarie, artistiche e linguistiche, corsi di storia, medicina e scienze, laboratori d'arte e varie conferenze.

Le iscrizioni sono aperte ai soli residenti a Verona, da lunedì 4 a venerdì 29 settembre. L'iscrizione si considera completata con il pagamento, entro e non oltre il 29 settembre, della quota di iscrizione di 50 euro che dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il circuito PagoPA. Non saranno accettate diverse forme di pagamento. La quota potrà essere pagata online (nell'apposita sezione del sito dell'università dell'educazione permanente) oppure direttamente nella sede dell'università dell'educazione permanente in Piazzetta S. Eufemia 1 (nelle aule al piano terra e muniti di fototessera) aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.

Le lezioni si svolgono da ottobre a maggio, in diverse fasce orarie del mattino e del pomeriggio, nelle aule della sede di Piazzetta S. Eufemia e all'auditorium della Gran Guardia.

A questo link è possibile scoprire il programma dettagliato delle attività e gli appuntamenti.