Servizio di ristorazione nelle scuole di Verona: aprono le iscrizioni per l'anno 2024/2025 

Sono aperte le iscrizioni al servizio di Ristorazione Scolastica per l’anno scolastico 2024/2025 gestito dal Comune di Verona. Per poter usufruire della mensa scolastica è indispensabile presentare formale richiesta per tutti coloro che frequentano le Scuole dell’infanzia Statali, le Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di primo grado.

La domanda, in base a quanto riferito da Palazzo Barbieri, potrà essere effettuata esclusivamente online attraverso la pagina web dedicata sul sito del Comune di Verona, utilizzando le credenziali Spid e Cie.

È attivo anche il Punto Telefonico Unico per i servizi educativi e dell’Istruzione, che dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 risponde alle principali domande relative alle richieste di chiarimento più frequenti. Il numero da contattare è lo 045 2212211.