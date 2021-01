Scuole dell'infanzia di Verona, iscrizioni aperte dall'11 al 25 gennaio

Dall'11 al 25 gennaio sono aperte le iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali di Verona per l'anno scolastico 2021/2022. Ed anche i genitori dei bambini già frequentanti dovranno procedere alla conferma dell'iscrizione del proprio figlio all'anno successivo, oppure all'invio della richiesta di trasferimento ad un'altra scuola comunale.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La presentazione delle domande è da effettuarsi online, attraverso la pagina web dedicata presente sul sito del Comune di Verona, utilizzando le credenziali Spid oppure le credenziali personali dello Sportello Zero.

Da quest’anno, per dare risposta a domande e chiarimenti, è stato attivato anche il Punto Telefonico Unico al numero 045-2212211. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

SCUOLE APERTE

Sabato 9 gennaio, per favorire una scelta consapevole in vista delle iscrizioni, è in programma la consueta giornata di scuole aperte. Previsti incontri in videoconferenze, in orari differenziati e con link dedicati a ciascuna scuola.

Il tutto è pubblicato sul sito del Comune di Verona, insieme alle indicazioni necessarie per il collegamento.