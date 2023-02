Via libera ad oltre 4 milioni di euro di interventi a Verona su strade, aree verdi e arredo urbano

La Giunta comunale di Verona ha dato il via libera, il 28 febbraio, agli studi di fattibilità per la realizzazione, nel corso del 2023, di interventi da effettuarsi su tutto il territorio cittadino su strade, giardini e arredo urbano.

Si tratta di lavori per la sistemazione di vie e marciapiedi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il ripristino di muri di sostegno, la manutenzione straordinaria di ponti e sovrappassi. E, ancora, la forestazione e cura del verde, l’installazione di impianti di irrigazione in parchi e giardini, la riqualificazione di campi gioco e cortili scolastici.

Per le opere, già programmate dall’Amministrazione nell’elenco annuale dei lavori pubblici di quest’anno, è previsto un impegno di spesa complessivo pari 4.250.000 euro. Prima dell’affidamento per l’inizio degli interventi, dovranno seguire ora, nei prossimi 180 giorni, l’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi.

«Sono stati complessivamente stanziati 2.100.000 euro in favore delle strade, dei quali 1.600.000 per quelle di competenza delle circoscrizioni, che rientrano in quest’ultima delibera, e ulteriori 500.000 per quelle in ambito comunale – spiega l’assessore alle Strade, Giardini e Arredo urbano Federico Benini –. A questo importante investimento sono stati aggiunti ulteriori 300 mila euro per la sistemazione di alcuni ponti. Si tratta complessivamente di un impegno di spesa rilevante che, nel corso del 2023, punta a garantire la realizzazione di numerosi lavori per la sicurezza stradale, un argomento a cui noi teniamo molto. Inoltre abbiamo iniziato un piano di forestazione importante, perché siamo convinti che la qualità della vita dei cittadini passi soprattutto da una città sana, con strade sistemate e alberi sempre più presenti, che non sono solo un elemento d’arredo, ma contribuiscono a migliorare vivibilità nelle città».

CIRCOSCRIZIONI,STRADE E MARCIAPIEDI - Per una spesa di 1.600.000 euro saranno effettuati lavori di rifacimento e completamento strade e marciapiedi gravemente ammalorati in tutte le otto circoscrizioni cittadine.

RIPRISTINO MURI DI SOSTEGNO - Per complessivi 400 mila euro di spesa saranno effettuati lavori in 2a, 3a e 8a Circoscrizione. Nello specifico: in via Col Bricon, in 2a Circoscrizione, la pulizia, sistemazione e ricostruzione della scarpata lato strada e modifica impianto raccolta e smaltimento acque piovane. In via XXIV Giugno, in 3a Circoscrizione, demolizione muro di sostegno stradale esistente e ricostruzione. Infine, in 8a Circoscrizione, interventi in via Caiò, Contrada Maroni, via della Pineta.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E SOVRAPPASSI - I lavori riguarderanno il ponte di via A. Mondadori e quello di F. Paiola, per un investimento pari a 300 mila euro. Si tratta di strutture che necessitano di interventi al fine di tutelare la sicurezza della circolazione sia veicolare che pedonale.

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - Per garantire la fruibilità, la sicurezza e l’accessibilità di alcune aree circoscrizionali, nel corso dell’anno saranno effettuati interventi per l’abbattimento di barriere architettoniche per 200 mila euro di spesa. Interventi saranno effettuati in tutte le otto Circoscrizioni, secondo le priorità individuate dall’Amministrazione.

RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI, CAMPI GIOCO E CORTILI SCOLASTICI - Previsto un impegno di spesa complessivo pari a 750 mila euro. Una riqualificazione ad ampio raggio volta a rendere agibili e sicuri i percorsi naturali e gli spazi verdi alla cittadinanza ed all'interno degli edifici scolastici. In primis saranno effettuate operazioni di pulizia igienico-sanitaria e, a seguire, verrà eseguito il taglio delle erbe e piante infestanti e potatura degli alberi. Interventi sono programmati su tutti il territorio cittadino, nelle aree verdi, campi gioco e cortili scolastici delle 8 circoscrizioni che più vi necessitano.

Fra gli interventi si segnalano in particolare, quelli ai campi gioco Raggio di Sole e via Faccio in 1a Circoscrizione. Alle aree verdi degli Arusnati e Centro sportivo di via Santini e campo giochi via Nievo e Arsenale e parco Adige Nord in 2a. In 3a lavori al campo giochi Maggiolino e alle scuole primaria Romagnoli e materna Dall’Oca Bianca. Ancora, all’area verde di via Torricelli e al parco di via Mantovana/Forte Gisella in 4a e all’area verde al parcheggio Genovesa e nelle vie Copparo, Ferrara, Colleoni e Turazza in 5a.

Lavori anche la Fondo agricolo Giarol Grande al parco Adige Sud in 6a e al percorso ciclopedonale Boschetto confine San Martino Buon Albergo in 7a.

Infine, in 8a circoscrizione, interventi al sentiero comunale di via Ponte Florio e via Albere e nella strada via Castel di Montorio.

Sono inoltre previsti: riqualificazione aree verdi delle mura magistrali, per un importo di 300 mila euro; forestazione con il progetto "Un albero per ogni nato", per 300 mila euro; installazione di impianti di irrigazione nelle aree verdi e manutenzione fontane, per 100 mila euro.