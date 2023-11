Revisione del Piano di assetto del territorio: sindaco e vicesindaca incontrano i cittadini veronesi in università 

«Sabato parte il percorso di ascolto di Viviamo Verona, il progetto di attivazione sociale dell’amministrazione per costruire la città che verrà mettendo a sistema contenuti, idee e proposte con un approccio interdisciplinare e un orizzonte di lungo periodo». Così dal Comune di Verona è stato presentato l’appuntamento, aperto a tutti, previsto nell’aula magna dell’università di Verona, dalle ore 9.30 alle 12.30, per una mattinata in cui «si informerà sul metodo di lavoro multidisciplinare, teso alla revisione del Piano di assetto del territorio e portare all’attenzione quelle che sono le sfide di fondo che tale lavoro raccoglie e sviluppa».

Il convegno sarà aperto dagli interventi del sindaco Damiano Tommasi e della vicesindaca e assessora all’Urbanistica Barbara Bissoli. Proseguirà quindi con le "Istantanee dal futuro", ovvero le visioni e il contributo di alcune figure istituzionali rappresentative della città, giovani compresi, che avranno un ruolo da protagonisti nel lavoro di revisione degli strumenti urbanistici.

L’incontro, secondo quanto specificato da Palazzo Barbieri, fornirà poi informazioni sui criteri di fondo del progetto per la città e sulla strategia da adottare, con la possibilità di raccogliere fermenti, istanze e proposte da cittadine e cittadini. «Saranno proprio i "fermenti" a chiudere il convegno di sabato, - sottolinea la nota del Comune di Verona - la città presenta infatti numerosi esempi concreti di innovative esperienze urbane che provengono dalla collettività e che l’amministrazione non fa che raccogliere, ecco quindi che saranno portati alcuni esempi e alcune prassi virtuose che già si sono verificate sul territorio».

Nella giornata di sabato interverranno Pier Francesco Nocini, rettore dell’Università di Verona, Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, Roberto Fattore, dirigente scolastico del Liceo Maffei, Anna Fiscale, presidente e fondatrice di Quid e Francesca Flori, presidente del Consiglio studentesco Univr, che restituiranno in maniera intergenerazionale una fotografia delle tematiche da tenere sotto i riflettori, con attenzione a mobilità, forme e desiderata dell’abitare, questioni legate alla prossimità nei quartieri, spazi pubblici ed economie urbane di diversa natura, nuovi bisogni sociali e vulnerabilità, tematiche ambientali e la loro ricaduta sulle attività, modi di fare cultura e di gestire il turismo. Dagli scenari alle buone pratiche sperimentate sul territorio: Francesco Avesani del progetto La Fabbrica del Quartiere, Federica Collato di Reverse impresa sociale e Mario Spezia del progetto Fondo Alto Borago, saranno anche loro ospiti il 18 novembre in rappresentanza di quelle energie già attive in città.

Il programma

Coordina i lavori Paola Pierotti, giornalista PPAN

ore 9.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ore 10 SALUTI E INTRODUZIONE

Damiano Tommasi, Sindaco di Verona

Barbara Bissoli, Vicesindaca e Assessora all’Urbanistica del Comune di Verona

ore 10.20 ISTANTANEE DAL FUTURO

Pier Francesco Nocini, Rettore dell’Università di Verona

Cecilia Gasdia, Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona

Roberto Fattore, Dirigente scolastico, Liceo Maffei

Anna Fiscale, Presidente e fondatrice di Quid

Francesca Flori, Presidente Consiglio studentesco Univr

ore 10.50 UNA NUOVA STRATEGIA URBANISTICA PER VERONA

Paolo Galuzzi, Università Sapienza Roma

ore 11.10 ASCOLTO E PARTECIPAZIONE

Nico Cattapan, Socialseed

ore 11.20 FERMENTI DI INNOVAZIONE URBANA

Francesco Avesani, progetto La Fabbrica del Quartiere

Federica Collato, Reverse impresa sociale

Mario Spezia, progetto Fondo Alto Borago

ore 11.40 DIALOGO

ore 12.15 CONCLUSIONI