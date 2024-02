Inaugurata la Fiera di San Valentino a Bussolengo: tra le novità di quest'anno c'è anche il Selfie Zoo

Nella giornata di sabato 10 febbraio è stata inaugurata ufficialmente la 313esima Fiera di San Valentino a Bussolengo. A causa della pioggia, l'inaugurazione si è tenuta al coperto, presso la Sala Polivalente dell'Ex bocciodromo. Tra gli ospiti presenti all'inaugurazione l'europarlamentare Paolo Borchia, i parlamentari Ciro Maschio e Flavio Tosi, i consiglieri regionali Filippo Rigo, Alberto Bozza e Stefano Valdegamberi, il presidente della Provincia Flavio Pasini con tanti sindaci e amministratori locali. A fare gli onori di casa l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Brizzi, che ha ricordato l'importanza della storica Fiera per tutto il paese e sottolineato l'importanza di supportare il settore agricolo.

Insieme al tradizionale mercato è stata inaugurata la mostra campionaria, l'esposizione di macchine e attrezzature agricole. Tra le attrazioni più amate il grande Luna Park in Piazzale Vittorio Veneto e il trenino di San Valentino insieme a una delle novità di questa edizione: il "Selfie Zoo", ovvero la mostra di animali in erba sintetica per le vie centrali del paese. Durante la cerimonia di inaugurazione, l'amministrazione ha voluto ricordare Giancarlo Murari, promotore della Fiera Campionaria recentemente scomparso, consegnando una targa ai figli Marco e Roberta Murari.

Dopo l'inaugurazione, nel pomeriggio di sabato si sono tenuti il concorso “Le Mascherine di Bussolengo”, la premiazione de “La poesia del carnevale” alla presenza del Papà del Gnoco e la tradizionale cerimonia di consegna della Rosa di San Valentino, una varietà di rose selezionata appositamente da Flover, alle coppie sposate da 25, 50, 55, 60 e 70 anni. Un momento emozionante per celebrare l'amore. In serata grande successo di pubblico per lo spettacolo comico con Gianluca Impastato da Colorado e Maria Pia Timo da Zelig, preceduto dalla premiazione del concorso nazionale di poesia “Premio San Valentino”, che anche quest'anno è stato molto partecipato. Tra le 78 poesie dedicate all'amore arrivate da tutta Italia, la giuria ha deciso di assegnare la vittoria alla poesia “E d'improvviso” di Bruno Castelletti per la semplicità assoluta delle immagini e l'essenzialità delle emozioni evocate dalle parole. Al secondo posto “Esistere” scritta da Sara Padovani e al terzo posto Gerarda Lunardon con il componimento dal titolo “Inverno - poesia d'amore”.

Nella serata di giovedì 8 febbraio era stato consegnato il riconoscimento "Bussolengo Premia", assegnato per i settori sociale e pubblica istruzione a Elio Marangoni, arrivato a Bussolengo all’età di dieci anni dalla natia Pola con la madre vedova, in seguito all’esodo degli italiani d’Istria. «Dopo gli studi, - racconta una nota del Comune di Bussolengo - ha insegnato in diverse scuole elementari del Veronese. A Bussolengo Elio Marangoni si è distinto fin da giovane per il suo operato nei gruppi di animazione scolastica, parrocchiale e in altri settori della società civile. In campo sportivo è stato tra i fondatori dell'associazione di atletica leggera, disciplina sportiva che lo ha coinvolto anche come praticante ed agonista e tra i promotori del mini-tennis a San Vito al Mantico. È stato tra i fondatori, con altri giovani bussolenghesi, di una compagnia teatrale che ha recitato sui palchi di diversi teatri della provincia Ha promosso e tenuto, in qualità di organizzatore ed insegnante, i corsi di avviamento professionale in ambito agricolo ed industriale. Ha ricoperto il ruolo di assessore ai Servizi Sociali ed è stato presidente dell’asilo Bacilieri e della Cooperativa La Famiglia Rurale di Bussolengo, che ha sviluppato l’edilizia di iniziativa popolare nei quartieri di Villaggio Val di Sole e Cà Filippi. Tra i fondatori della Croce Rossa di Bussolengo, primo servizio sanitario volontario del paese, dotato di ambulanza propria e della locale sezione della Federazione dei servizi di volontariato socio-sanitari, Fevoss. Marangoni è stato inoltre tra gli ispiratori e i fautori del locale circolo anziani e dell’I.P.A.B. Centro Anziani. Tuttora si batte per il riconoscimento dei diritti degli esuli italiani dall’Istria e dalla Dalmazia e per mantenere la memoria delle vittime della tragedia delle Foibe, terribile epilogo della Seconda Guerra Mondiale».

Nella stessa occasione, Il Comune di Bussolengo ha voluto consegnare una targa all’agente scelto della Polizia locale di Bussolengo Orietta Biasi, che nel 2023 è stata insignita dell’onorificenza per meriti speciali in occasione della Giornata Regionale della Polizia Locale per essersi distinta per azioni particolarmente meritorie nei confronti della cittadinanza. Inoltre sono stati premiati come Bussolenghesi dell’anno 2023 Marcellino Bonizzato, Denis Caccia, Vittorino Veronesi, Dino Scamperle e Germano Silvestri che durante l’anno scorso sono stati insigniti dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana in ragione delle particolari benemerenze che hanno caratterizzato la loro attività professionale e sociale.

Nei prossimi giorni la Fiera prosegue con il tradizionale mercato e l'esposizione campionaria. Spettacoli e intrattenimento si susseguiranno nei prossimi giorni presso l'ex Bocciodromo: il 12 febbraio 50+1 presentano “Festival - Per un Amico”, il 13 febbraio La Graticcia presenta “È tutta una farsa”, commedia brillante di Giovanni Vit. Il 14 febbraio Icaro presenta “Tributo a Renato Zero”, il 15 febbraio spettacolo di ballo liscio con Michele Grimolizzi e l’orchestra New Group Michele. Il 14 febbraio alle 16 presso la Sala Consiliare del Municipio ci sarà lo spettacolo “Romeo & Giulietta” di Ippogrifo Produzioni e alle 17, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Valentino, potremo ascoltare il tradizionale concerto di San Valentino Ensemble “sull’ali dorate” dell’Associazione Mito’s.