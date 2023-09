Dal Colosseo all'Arena in un'ora, inaugurato collegamento aereo Roma-Verona

È stata inaugurato oggi, 25 settembre, il collegamento tra l'aeroporto di Roma-Fiumicino ed il Valerio Catullo di Verona, attivato dalla compagnia aerea SkyAlps. Da oggi è dunque possibile spostarsi in un'ora da Roma a Verona e viceversa con due i voli di andata e ritorno al giorno dal lunedì al venerdì. Mentre nel fine settimana il collegamento sarà singolo. E per velocizzare i tempi è stata anche prolungata l'apertura dei check-in, fino a 35 minuti prima del decollo dalla capitale e fino a 20 minuti prima della partenza da Verona.

«Il nuovo collegamento diretto per Verona permette anche l'andata e ritorno in giornata ed incrementa ulteriormente la connettività di Fiumicino con le principali e più attrattive città italiane, migliorandone l'accessibilità all'ampio network intercontinentale raggiungibile direttamente da Roma - ha dichiarato all'Agenzia Dire Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma - Si conferma il ruolo strategico del nostro scalo, quotidianamente a supporto della mobilità del Paese».