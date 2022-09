Via libera del Cdm a un nuovo impianto eolico di Agsm Aim, Rotta (Pd): «È una grande notizia per tutti i veronesi»

In data odierna, giovedì 1 settembre, il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato la realizzazione del progetto di Agsm Aim per la costruzione dell’impianto eolico di Monte Giogo di Villore, in Toscana. Lo comunica in una nota la stessa azienda partecipata Agsm Aim che poi evidenzia come il progetto in questione preveda «la costruzione di sette aerogeneratori sul crinale di Mugello che, con una potenza complessiva di 29,6 MW e un’altezza totale pari a quasi 170 metri, produrranno 80 milioni di kWh all’anno, facendo risparmiare 40mila tonnellate di CO2 (all’incirca la quantita? prodotta da una famiglia media italiana in 10mila anni)».

Il presidente di Agsm Aim Stefano Casali ed il suo vice Gianfranco Vivian, commentano così la notizia in una dichiarazione congiunta: «In questo periodo storico e? evidente a tutti l’importanza di aumentare la produzione di energia nazionale. Agsm Aim, pertanto, e? soddisfatta di poter finalmente realizzare anche questo impianto. Ringraziamo tutti coloro che hanno fornito un contributo e siamo lieti dell’impatto positivo che sara? generato in primis per la Societa? di proprieta? delle municipalita? di Verona e Vicenza».

Il presidente di Agsm Aim Stefano Casali

Stefano Quaglino, consigliere delegato di Agsm Aim, a sua vollta aggiunge: «Accogliamo con piacere la decisione del Consiglio dei ministri che ci permette di dar vita a un progetto sul quale abbiamo lavorato molto e che rappresenta un importante passo avanti nell’impegno intrapreso da Agsm Aim per la decarbonizzazione del Gruppo. Infatti, il nostro Piano Industriale prevede che il 100% degli investimenti in materia di generazione energetica, ammontanti a 140 milioni di euro sino al 2024, sara? destinato all’incremento della capacita? installata da fonti rinnovabili». La nota del gruppo Agsm Aim quindi ricorda che «la giunta della Regione Toscana aveva gia? deliberato il via libera al progetto lo scorso febbraio, a seguito del parere positivo della Conferenza dei servizi di gennaio».

Soddisfazione al riguardo è stata espressa anche dalla deputata del Partito Democratico, nonché candidata capolista a Verona per le prossime elezioni del 25 settembre, Alessia Rotta: «Una grande notizia per il gruppo Agsm Aim e per tutti i veronesi il via libera del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Draghi, alla realizzazione del parco eolico Monte Giogo di Villore al Mugello. Da ben sette anni aspettavamo l’ok a questo importante progetto, - spiega Alessia Rotta - il cui iter ho seguito in prima persona. I parchi eolici rappresentano una fonte di energia green indispensabile per attuare la transizione energetica. Come ha ricordato più volte Legambiente "se solo il 50 per cento dei progetti in attesa di autorizzazione fosse realizzato, l'Italia avrebbe già raggiunto gli obiettivi Ue". Per questo come presidente della Commissione Ambiente mi sono battuta per snellire e rendere più semplice l'iter per la produzione di energie rinnovabili. E proprio grazie alle misure che abbiamo adottato, siamo riusciti a ridurre i tempi di autorizzazione da 7 anni a 2 mesi. Ho avviato inoltre una costante interlocuzione con il ministero della Cultura, - ricorda ancora Alessia Rotta - per sbloccare la realizzazione dell'impianto, a cui si era opposta la Soprintendenza, e grazie al continuo confronto siamo arrivati al risultato positivo di oggi».

L'on. del Pd Alessia Rotta

La stessa presidente della Commissione Ambiente ed esponente veronese del Pd Alessia Rotta ha poi aggiunto: «La crisi che stiamo vivendo e le conseguenze del caro energia su famiglie e imprese ci ricordano drammaticamente che investire nell'energia pulita e nella transizione resta l'unico orizzonte possibile per contrastare il cambiamento climatico abbattendo le emissioni, ottenere tagli strutturali al prezzo delle bollette e creare nuovi posti di lavoro, oltre a rafforzare la nostra sicurezza nazionale, riducendo la dipendenza dall'importazione di fonti fossili dall'estero. L'impianto eolico proposto dal gruppo Agsm Aim, - evidenzia l'on. Alessia Rotta - con un investimento di 35 milioni di euro, prevede l'installazione di sette aerogeneratori, per una potenza complessiva di 29,6 megawatt, da installare su un crinale appenninico a 10 chilometri dai capoluoghi dei comuni di Vicchio e Dicomano. L'impianto - conclude Alessia Rotta - genererebbe 80 milioni di kWh annui contribuendo a tagliare le emissioni di CO2 di 40 mila tonnellate l'anno diminuendo l'uso di gas per 16 milioni di mc/anno».