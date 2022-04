Gite di primavera scoprendo i siti Unesco grazie al Comune di Verona: iscrizioni aperte, ecco come prenotare

Da Brescia a Padova, passando per le Dolomiti, alla scoperta dei siti Unesco. Per la prima volta il Comune organizza gite di un giorno per approfondire la conoscenza del patrimonio mondiale dell'umanità. Un'occasione aperta a tutti i cittadini veronesi per visitare tre dei 58 siti dell'Unesco, situati a pochi chilometri da Verona. Le prenotazioni sono aperte, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online su www.comune.verona.it/turismosociale, oppure telefonando ai numeri 045 8078635 – 8078637.

L'iniziativa è promossa dall'assessorato al Turismo sociale in occasione del 50esimo anniversario della convenzione per la protezione del patrimonio mondiale. Il programma prevede le seguenti uscite:

Il 13 e il 29 maggio, Brescia antica Brixia - I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.), con visita guidata del centro storico, all’area Archeologica del Capitolium e al Museo di Santa Giulia.

Il 14 e il 27 maggio, Padova Urbs Picta - I cicli pittorici del Trecento, con visita guidata del centro storico, alla Basilica di Sant'Antonio e alla Cappella degli Scrovegni.

Il 10 e il 12 giugno, Le Dolomiti - Pinzolo e Carisolo - L'unicità e la bellezza del paesaggio, con salita a Pra Rodont con cabinovia da Pinzolo, visita alla chiesa di San Vigilio a Pinzolo, alla chiesa di Santo Stefano a Carisolo e all'Antica Vetreria di Carisolo.

La quota di partecipazione è di 38 euro a persona e comprende trasporto in bus e altri mezzi di trasporto (cabinovia da Pinzolo), ingressi e visite guidate con dotazione di auricolari. È possibile prenotare per una sola gita. Nel caso si volesse partecipare ad una seconda uscita è necessario contattare i numeri 045 8078635 - 8078637 per essere inseriti in lista d'attesa. Le gite sono rivolte a persone in buone condizioni fisiche, sono consigliati abbigliamento e calzature comode. Tutte le ulteriori informazioni utili sono disponibili sul sito web del Comune.