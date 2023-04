Per mappare i bisogni degli adolescenti la seconda circoscrizione di Verona promuove un questionario online

«È previsto per settembre l’avvio di una serie di iniziative a sostegno delle azioni educative dei genitori “in primis”, degli insegnanti, degli educatori e degli operatori del settore». Lo annuncia il Comune di Verona in una nota nella quale viene poi specificato che «il progetto è frutto della collaborazione con l’associazione Psico-go che dall’autunno del 2020 si occupa tutte le settimane del servizio di pronto soccorso psicologico presso gli spazi messi a disposizione dalla Circoscrizione 2^ in via Villa».

Da Palazzo Barbieri fanno quindi sapere che è stato costituito un gruppo di lavoro, formato da diversi professionisti del settore, per poter avviare degli interventi concreti che potessero dare «risorse e strumenti» al contesto sociale ed educativo del territorio. Come primo strumento, viene poi evidenziato dal Comune, è stato ideato «un questionario, sotto forma di formulario web, che i genitori e/o gli adulti di riferimento potranno compilare, in forma totalmente anonima, così da poter creare una prima mappatura dei bisogni del territorio».

Il sondaggio, in base a quanto si apprende, è in particolare rivolto a genitori di studenti della Circoscrizione 2^ (Medie C. Battisti e Parona) e di scuole immediatamente confinanti (Medie Alighieri e Catullo: queste ultime andranno coinvolte in quanto potrebbero ospitare studenti che risiedono nella Circoscrizione 2^). Successivamente, sottolineano da Palazzo Barbieri, verranno proposti anche una serie di incontri specifici dedicati agli educatori ed ai genitori stessi: i temi scelti saranno i più critici e rilevanti, così come risulteranno dal sondaggio.

«Un tema molto sentito, come Circoscrizione vogliamo dare il massimo sostegno possibile a tutti i soggetti coinvolti, dalle famiglie agli insegnanti - ha detto la presidente della Circoscrizione 2^ Elisa Dalle Pezze -. Insieme ai commissari Politiche sociali e alle volontarie dello Sportello Psicologico, abbiamo messo a terra un progetto per individuare le principali problematiche su cui poi strutturare gli incontri. Il questionario è aperto a tutti».

Presenti in conferenza stampa il presidente della Commissione Politiche sociali della Circoscrizione 2^ Moreno Carli e la presidente dell’associazione Pisco-go Elisa Bianchi. Secondo quanto riferito dal Comune di Verona, l’obiettivo principale è quello di «conoscere le difficoltà che vivono gli adolescenti nel rapporto con sé stessi, con i coetanei e con la comunità, oltre a fornire ai genitori sostegno e suggerimenti educativi adeguati». L’aspetto educativo si basa sul lavoro che il contesto e gli adulti di riferimento costruiscono nei diversi ambiti, come la scuola, la famiglia, e i momenti di aggregazione, ma viene sottolineata l'importanza di partire dal mondo dei ragazzi stessi, per «capire i loro bisogni e le loro necessità».