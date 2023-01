Giornata della Memoria e giovani: incontri, mostre ed anche una "escape room"

Mostre, testimonianze ed anche attività interattive. Domani, 27 gennaio, è il Giorno della Memoria e sono rivolte soprattutto ai giovani e agli studenti le iniziative organizzate in provincia di Verona. Iniziative che, in alcuni casi, vedono anche la partecipazione attiva di ragazzi e ragazze.

Alcune di queste iniziative sono già partite. Mercoledì scorso, ad esempio, in Biblioteca Frinzi è stata inaugurata la mostra "Menestrella nel Lager. Disegni e filastrocche di Aura Pasa". L'esposizione è dedicata ai disegni di Aurelia Pasa, veronese di adozione e deportata al lager di Bolzano. E nel corso della giornata si è tenuto anche il primo dei due convegni promossi dall’ateneo per ricordare le vittime dell’Olocausto dal titolo "Ragazzi ebrei a Villa Emma: l’incontro di Nonantola tra solidarietà e salvezza". Il secondo appuntamento si terrà giovedì 2 febbraio alle 17.30 nella sala convegni del Palazzo della Gran Guardia in Piazza Bra con "La Shoah di Katia Bleier e la scrittura civile di Luigi Meneghello".

Mentre, sempre in occasione del Giorno della Memoria, il liceo scientifico Messedaglia ha presentato il progetto "Non più reticolati nel mondo!", coordinato dalla professoressa Stefania Lombardo. Il percorso di conoscenza e di approfondimento delle tematiche storiche legate alla Shoah, con richiami all’integrazione multietnica, ha portato all’allestimento negli spazi esterni della scuola dell'omonima mostra.

Ed anche quest'anno è visitabile fino al 30 gennaio in Piazza Bra il Carro della Memoria. E le associazioni Rete degli Studenti Medi, Unione degli Universitari e Yanez hanno deciso di dare il proprio contributo. «Dobbiamo impegnarci il più possibile nel ricordo e nella riflessione riguardo il tema della memoria storica - ha dichiarato Enrico Todesco della Rete degli Studenti Medi - Ma questa riflessione non può essere confinata ad alcuni giorni specifici. Per questo anche nei mesi successivi continueremo un percorso che permetta anche alle future generazioni di potersi informare a riguardo».

Infine, domani mattina, gli studenti dell'istituto Minghetti di Legnago saranno coinvolti in un gioco didattico sullo stile delle "escape room". Ad idearlo è stata Fuoritempo, la compagnia teatrale dello Spi Cgil. A partire dalle 9 di domani mattina nell'aula magna della scuola saranno allestite quattro stanze. In ognuna potranno entrare gruppi formati da 10 ragazze e ragazzi. All’interno di ogni stanza i partecipanti saranno alle prese con dei giochi e degli enigmi da risolvere. Il buio, i suoni, le voci narranti, tutto è pensato per suscitare le sensazioni di isolamento, attesa, sospensione. E gli studenti, cooperando alla soluzione delle prove e sviluppando quindi la solidarietà di gruppo, potranno uscire dalla stanza simulando la fuga da un campo di concentramento.