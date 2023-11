Giornata internazionale delle persone con disabilità: tra arte ed eventi sportivi torna "La Grande sfida" 

Sono stati presentati giovedì 23 novembre nella Sala Rossa al Palazzo Scaligero, gli eventi organizzati da La Grande Sfida Onlus che si terranno in territorio veronese per celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità del prossimo 3 dicembre. Nell'occasione sono intervenuti il presidente della Provincia, Flavio Pasini, il presidente de La Grande Sfida Onlus, Roberto Nicolis e la referente della stessa associazione, Alessandra Previdi. Inoltre, erano presenti il direttore dei servizi sociali dell’Ulss 9 Scaligera, Raffaele Grottola, per il Comune di Bovolone il sindaco Orfeo Pozzani e l’assessore ai servizi sociali Paolino Turrini, infine gli atleti de La Grande Sfida Onlus, Paolo Varalta e Thomas Rubello.

Il primo appuntamento è in calendario giovedì 30 alle 16 al centro della società bocciofila di via Brigate Alpine a Dossobuono, quando si terrà “BocciAbile”: un torneo di bocce che coinvolgerà gli atleti con disabilità dei bocciodromi di Dossobuono, Villafranca, Cerea, Centro Avanzi di Verona e Centro Ca’ Bianca, sempre di Verona.

Il primo dicembre, invece, al teatro parrocchiale “Astra” di Bovolone, verranno premiati i vincitori dei seguenti concorsi, programmati nel calendario delle iniziative de La Grande Sfida: AltreSequenze per i cortometraggi, AltriClick per la fotografia e AltriVersi per la poesia. Parteciperanno all’evento i finalisti, provenienti da 28 centri diurni e scuole scaligere, con le proprie opere.

L’ultimo appuntamento è fissato per la stessa Giornata internazionale: domenica 3 dicembre, alle ore 17, presso le piscine Monte Bianco a Verona si terrà, infatti, la gara integrata di nuoto, dove oltre 70 atleti con disabilità provenienti dalle piscine di Villafranca, Legnago, Monte Bianco, Garda e Golosine, gareggeranno insieme agli agonisti della società sportiva Css.