Galleria Adige-Garda aperta per la manutenzione delle paratie

Puntuale, nel primo pomeriggio di oggi, 5 marzo, è stata aperta la Galleria Adige-Garda per completare i lavori di manutenzione programmati dalla Provincia Autonoma di Trento.

Lavori che sono partiti ieri con la pulizia dello scolmatore e che oggi hanno previsto l'apertura delle paratie. Un'operazione che di solito viene fatta quando l'Adige è in piena per far defluire l'acqua nel Lago di Garda, salvando così Verona e le altre città sul fiume da potenziali allagamenti. Oggi, però, l'apertura non è motivata da ragioni emergenziali ma dalle operazioni che periodicamente devono essere fatte per testare la tenuta delle paratie e per mantenere pronta e pulita la galleria.

Dopo le 13, le prime acque dell'Adige sono arrivate sul Garda come testimoniato dal video realizzato in diretta sulla pagina Facebook della Comunità del Garda. In tutto saranno oltre 300mila i metri cubi di acqua che si riverseranno in un lago che in questo periodo non è certamente in secca. Mentre intorno alle 18 è prevista la chiusura delle operazioni.

E proprio il livello del Garda è stato uno degli argomenti utilizzati dalla Comunità del Garda per chiedere un rinvio delle operazioni di manutenzione. La presidente Mariastella Gelmini ha scritto una lettera al presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti per spiegare l'inopportunità dell'intervento. Una posizione condivisa anche da altre associazioni, ma che non è stata ascoltata da Fugatti. «Le eccezionali condizioni idrauliche del Garda con un livello intorno ai 140 centimetri sullo zero idrometrico di Peschiera e il rischio esondazioni» sono le ragioni tecniche scritte da Gelmini nel suggerire il rinvio della manutenzione. Ragioni che la stessa Gelmini ha riconosciuto come poco sufficienti, perché gli oltre 300mila metri cubi di acqua previsti in arrivo farebbero alzare il livello del lago di meno di un centimetro. Per questo la presidente della Comunità del Garda ha anche parlato di «ragioni politiche e mediatiche» perché l'apertura della Galleria Adige-Garda avrebbe scatenato «proteste e manifestazioni di dissenso diffuse, da parte di operatori, amministratori e cittadini, che non capirebbero tale intervento in questo momento di difficoltà per il Garda».

Il rinvio però non c'è stato e oggi la galleria è stata aperta.