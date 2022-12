Arrotonda lo stipendio su Onlyfans e Gardaland non le rinnova il contratto

Si è ritrovata senza lavoro per delle foto in cui indossava solo biancheria intima sexy pubblicate sul suo profilo Onlyfans. La 25enne veronese Ilaria Rimoldi lavorava come hostess a Gardaland ed il parco divertimenti non le ha rinnovato il contratto a tempo determinato scaduto il 27 novembre scorso. E la motivazione sembra proprio essere il fatto che la giovane arrotondasse il proprio stipendio grazie alle sue immagini osé disponibili sulla nota piattaforma Onlyfans.

A raccontare la vicenda è stata la stessa Ilaria Rimoldi al Corriere del Veneto. La ragazza di Castelnuovo del Garda ha raccontato delle sue difficolta ad arrivare alla fine del mese con il solo stipendio da hostess di Gardaland. E così ha deciso di condividere delle immagini sexy attraverso un sito che le permettesse anche di guadagnare grazie alle sue foto. Foto in cui lei non è nuda ma indossa lingerie provocante.

La 25enne veronese ha perciò aperto un profilo su Onlyfans e l'idea ha funzionato. La ragazza è arrivata a guadagnare anche 5mila euro in un mese, ma i suoi superiori a Gardaland hanno criticato la sua scelta, facendole capire che il parco divertimenti era una struttura per famiglie e che le sue foto su Onlyfans non erano in linea con l'immagine che Gardaland vuole dare all'esterno. La risposta di Ilaria Rimoldi è stata che nel suo tempo libero lei poteva fare quello che voleva.

La giovane non ha fatto alcun passo indietro e nel frattempo ha notato che le sue condizioni di lavoro sono peggiorate fino al 27 novembre scorso quando il suo contratto con Gardaland è scaduto ed il parco divertimenti ha deciso di non rinnovarlo.

Una versione a cui Gardaland ha replicato con una nota ufficiale in cui si legge: «Gardaland riconosce e promuove l'importanza delle risorse umane all'interno dell'ambiente lavorativo e incentiva la creazione di rapporti di rispetto e collaborazione con e tra i propri dipendenti. Nell'ambito delle politiche aziendali si invitano i collaboratori, per le proprie attività digital, a evitare l'utilizzo improprio dei loghi o delle immagini di Gardaland non in linea con la vocazione familiare del parco divertimenti».