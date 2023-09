Fine mercato tutelato del gas, lettere ai clienti e offerta speciale da Agsm-Aim

Dall'1 gennaio 2024 finirà il servizio di tutela per la fornitura del gas, come previsto dalla legge sul mercato e la concorrenza. I clienti attualmente in regime di tutela, a meno che non rientrino nella categoria dei clienti vulnerabili, non avranno più diritto all’applicazione delle condizioni economiche di fornitura di gas determinate da Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente).

In questo contesto, Agsm-Aim Energia offre a tutti i clienti domestici non vulnerabili e in regime di tutela la possibilità di sottoscrivere entro il 20 novembre 2023 un nuovo contratto alle migliori condizioni offerte dal gruppo, aderendo all'offerta Special Casa Gas.

Per quei clienti che non faranno alcuna scelta, Agsm-Aim Energia continuerà a erogare la fornitura applicando, a partire dal nuovo anno, le condizioni dell'offerta Placet (Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela) ossia un’offerta con caratteristiche stabilite da Arera.

Il servizio di tutela del gas rimarrà invece attivo per i clienti vulnerabili.

Tutti i clienti Agsm-Aim in regime di tutela, vulnerabili e non vulnerabili, riceveranno in questi giorni una lettera contenente maggiori e ulteriori dettagli.