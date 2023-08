Un buon motivo per restate in città a Ferragosto: alla "Carega" c'è la Festa dell'Assunta

A Ferragosto in città c’è la Festa dell'Assunta in Carega. L’appuntamento che si tramanda da decenni torna anche quest'anno per offrire ai veronesi un momento di condivisione e socialità, nel segno della tradizione e del valore dell'amicizia.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

In piazzetta Sole il Comitato Carnevale Benefico Carega offrirà ai presenti un piatto di minestrone e il classico "bianco dell’amicizia". Il convivio sarà preceduto dalla benedizione dell'edicola votiva da parte del vescovo Domenico Pompili alle ore 12.30.

Secondo quanto comunicato da Palazzo Barbieri, l'iniziativa sarà anche l'occasione per annunciare una piccola opera di restauro avvenuta di recente nel quartiere Carega. Si tratta dell'affresco presente nella facciata di un palazzo storico che ritrae l'immagine della Madonna con il rosario, probabilmente la più antica presente in città. «Il lavoro, - spiega una nota del Comune di Verona - effettuato dalla soprintendenza, è stato realizzato grazie all'interessamento di Maria Mancon, che proprio nel palazzo con l'affresco gestisce da molti anni un piccolo negozio artigianale».

In merito è intervenuto anche il presidente della prima circoscrizione, Lorenzo Dalai: «Sono lieto di annunciare questa bella notizia, - ha detto Dalai - in linea con gli obiettivi della Festa dell'Assunta di valorizzare e tramandare le nostre tradizioni. Ringrazio la signora Mancon per l'impegno civico e tutto il Comitato Carnevale Benefico Carega che organizza l'iniziativa insieme alla Circoscrizione».