Tra politica, cultura e buona cucina arriva "Fest’Unità". Bonfante: «Luogo di confronto e di riflessione»

Da venerdì 21 a domenica 23 luglio e poi ancora da venerdì 28 a domenica 30 luglio, al Parco Unità d’Italia di Casaleone, i Circoli del Partito Democratico della Pianura veronese presentano Fest’Unità, 69° anniversario della festa de l’Unità, due fine settimana dedicati alla politica, al sociale e alla cultura, senza dimenticare la buona cucina, la musica e il divertimento.

Si comincia venerdì 21 luglio alle ore 21 con un dibattito dedicato ai giovani che hanno deciso di trasferirsi all’estero. A seguire, dalle ore 22.30, musica live con Falafel Fazz Familia, band afropunk romagnola. Sabato 22 luglio alla 20.30 confronto sulla salvezza della Sanità pubblica con il senatore Pd Andrea Crisanti e la consigliera regionale Anna Maria Bigon. A seguire, alle 22, ballo liscio con I Ragazzi del Sole.

Domenica 23 luglio alle ore 20 riflessione sulla Resistenza e l’uso pubblico della storia con lo storico Davide Conti. E dalle ore 22 spettacolo comico con Giusy Zenere.

Per il secondo week end di festa, dal 28 al 30 luglio, il programma è definito per quanto riguarda gli spettacoli, mentre gli eventi politici sono confermati fino a venerdì 28 luglio incluso e saranno chiariti per le ultime due serate di chiusura. Venerdì 28 luglio la Festa dunque riparte con un confronto, alle ore 20.30, con Andrea Orlando, già Ministro del Lavoro del Partito Democratico. Partecipa il Senatore Andrea Martella, Segretario regionale del Partito Democratico del Veneto. Alle 22 Dj Set con Reverendo Pex. Sabato 29 luglio alle ore 22.00 musica italiana dal vivo con Rh+ in Concerto. Domenica 30 luglio ballo liscio della Patty Fabbri Band la domenica.

«La festa dell’Unità è un appuntamento importante non solo per la comunità democratica che qui tradizionalmente si incontra e si riconosce, ma per tutto il territorio perché luogo di confronto e di riflessione, oltre che di convivialità sempre utile a rinsaldare i legami delle nostre comunità locali», è il commento del segretario provinciale Pd Franco Bonfante. Stand gastronomici e servizio bar aperti dalle ore 19. Inoltre, tutte le sere sottoscrizione a premi per i Circoli con tombola e lotteria.