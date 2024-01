Musica di bande e fanfare per strade e piazze, torna l'Eurocarnevale

Sono previsti 1.700 partecipanti da mezza Europa, con gruppi di maschere e musicanti ospitati prima a Verona e poi a Desenzano del Garda, nel Bresciano. Questi sono alcuni dei numeri di Eurocarnevale 2024, il festival dei Guggenmusiker, ovvero dei suonatori di strumenti particolari che si uniscono in bande e fanfare e si esibiscono in maschera. Una tradizione tipica dei paesi d’Oltralpe di lingua tedesca che dopo otto anni ritorna nel capoluogo scaligero.

La manifestazione animerà le vie e le piazze di Verona il 26 gennaio, mentre il giorno successivo sarà a Desenzano. Venerdì alle 10.30, i partecipanti si ritroveranno in Piazza San Zeno e alle 12 riceveranno la benedizione in tre lingue dell'abate di San Zeno. Alle 12.30, gnoccolata offerta in omaggio alla tradizione del Venerdì Gnocolar, proprio nella piazza dove la celebrazione storica ha avuto le sue origini. Alle 13, incontro istituzionale nel Museo del Carnevale di Verona e a seguire, dalle 14.45, partirà da Piazza San Zeno la sfilata delle varie bande con Papà del Gnoco. La sfilata si concluderà in Piazza dei Signori e lungo il percorso la musica riempirà le piazze veronesi con un ritmo gioioso e originale, dove i ritmi nordici si confonderanno con temi più autoctoni. E a finire, alle 16, tutte le bande unite suoneranno un unico concerto, il cosiddetto "Monsterkonzert".

«Eurocarnevale significa allegria e unione dei popoli - ha spiegato Valerio Corradi, presidente del Bacanal del Gnoco - La manifestazione sarà un'esplosione di colori, di musica spontanea, che coinvolgerà tutta la città e confluirà in un'unica banda sotto la direzione di un unico maestro. Papà del Gnoco farà gli onori di casa a un festival nella quale si fondono tradizioni e costumi dei diversi carnevali europei».

Corradi ha presentato l'evento nel consiglio regionale del Veneto su iniziativa del consigliere veronese Enrico Corsi. Presenti anche i consiglieri regionali veronesi Stefano Valdegamberi, Marco Andreolli, Tomas Piccinini e Alberto Bozza, oltre al presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti, che per l'occasione è stato insignito della storica commenda della città di Verona, onorificenza assegnata esclusivamente ai sostenitori del carnevale di Verona. Ciambetti ha ricordato l’importanza che ricopre il carnevale storico di Verona, capace di organizzare la presenza, nel territorio regionale, di un evento di portata internazionale. «Verona è pronta a ospitare un evento di divertimento e di gioia di importanza internazionale, a conferma della sua capacità di attrazione turistica» ha poi aggiunto il consigliere Corsi, il quale ha concluso con una punta di polemica contro il Comune di Verona. «Le maggiori difficoltà sono state determinate dall'amministrazione comunale, la quale ha interpretato l’evento come un'iniziativa commerciale, mentre questa rappresenta un momento di scambio interculturale di stampo europeo, dove l’ospitalità di rappresentanze dei principali Paesi dell’Europa Centrale è simbolo di apertura internazionale che porta prestigio, sviluppo turistico, ma soprattutto culturale della tradizione del carnevale».