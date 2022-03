Strade chiuse a Cadidavid e allo Stadio, visite guidate e iniziative green per l'ultima domenica ecologica

Domenica 3 aprile si chiude il cerchio delle sei domeniche ecologiche 2022. Mai un inverno così ricco di eventi per l’ambiente, tra cui una massiccia campagna di informazione che ha coinvolto i cittadini. Proposte volute dall’amministrazione comunale per innestare un cambio di mentalità, facendo fiorire la sensibilità ambientale.

Tanti gli eventi realizzati in collaborazione con le associazioni e i cittadini per un programma via via condiviso da tutti i quindici Comuni dell’agglomerato urbano di Verona. Anche per la prossima domenica sarà garantito il trasporto gratis sui bus, per tutta la giornata. E poi sconti sul bike sharing e i monopattini. Abbinati a iniziative culturali e di partecipazione pubblica.

Visita gratuita al cantiere dell’Arsenale

Vera novità di questa domenica sarà la visita all’interno del cantiere di riqualificazione dell’ex Arsenale. Accompagnati direttamente dai progettisti, i cittadini potranno toccare con mano lo stato di avanzamento dei lavori, nonchè scoprire i reperti del parco archeologico. Un’opportunità unica. Per partecipare basta iscriversi sul sito eventbrite.com, selezionando Verona e Arsenale. Le visite si terranno dalle 10 alle 16.

Visite guidate gratis alla Gam

Pagando solamente il biglietto da 1 euro, essendo prima domenica del mese, i cittadini potranno partecipare alle visite guidate all’interno della Galleria di Arte Moderna Achille Forti, negli orari: 11.30, 15 e 16.30. Una collezione che conta circa 1.600 opere d’arte e copre un arco temporale che va dagli inizi dell’Ottocento fino ai nostri giorni. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 13 di sabato 2 aprile, telefonando ai numeri: 045 8036353 – 045 597140 o inviando una mail a segreteriadidattica@comune. verona.it.

Autobus gratis e sconti su bici e monopattini

Per tutta la giornata si viaggerà gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale. I cittadini potranno usufruire di importanti agevolazioni sul bike sharing comunale: abbonamento giornaliero gratuito (codice di attivazione: CAMBIAREARIA0304) e riduzione del 30% sull’abbonamento annuale sottoscritto nella giornata di domenica (codice di attivazione: CAMBIAREARIAVR0304). I monopattini elettrici Dott saranno noleggiabili a un costo ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria e i monopattini elettrici BIT con uno sconto del 30% sulla corsa, comprensiva di sblocco e minuti di utilizzo.

Concorso #cambiarearia sull’app MuoVersi

Alle ore 24 del 3 aprile terminerà l'ultimo periodo di monitoraggio per la vincita dei premi messi in palio con il concorso #cambiarearia sull’app ‘MuoVersi’. Coloro che hanno totalizzano il maggior numero di Km muovendosi a piedi, in bicicletta, in monopattino o in autobus potranno vincere diversi premi. I punti raddoppieranno se realizzati durante la domenica ecologica.

Chiusura strade Cadidavid e Stadio

Divieto di transito ai veicoli, dalle ore 8 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 19. A Cadidavid: strada Cà Nova Toro, nel tratto tra l’omonima strada denominata Diramazione 3 - 3 e via Fracazzole; in via Turazza, nel tratto tra via Forte Tomba e via Benazzi; via Cà di Raffaldo, nel tratto tra via Bovo e via Gerardo. Allo stadio in via Sogare, nel tratto tra le omonime laterali denominate Diramazione 6-6 e Diramazione 3-3. Per tutta la giornata il passaggio è consentito solo per i velocipedi, veicoli dei frontisti e diretti ai frontisti, mezzi di pronto intervento e soccorso.

Ingresso gratuito al Children's Museum

Tutti coloro che decidono di raggiungere il Museo lasciando la macchina al Parcheggio Verona Fiera, utilizzando la sharing mobility, i mezzi pubblici gratuiti o muovendosi a piedi possono usufruire dell'entrata gratuita al Children’s Museum Verona. Gli ingressi sono suddivisi in 4 turni da 1 ora e 45 minuti ciascuno, nei seguenti orari: 1° turno 09.15 – 11, 2° turno 11.45 - 13.30, 3° turno: 14.30 - 16.15, 4° turno: 17.15 - 19. Si consiglia la prenotazione online.

Giornata sportiva ecologica Amia

In collaborazione con Unika Basket, ragazze e ragazzi, insieme alle loro famiglie, potranno divertirsi insieme e partecipare a giochi, laboratori e attività dedicati alla pallacanestro e all'ambiente. L'appuntamento è alle ore 15 al Centro polisportivo Comunale Consolini di via Ascari 1. Coldiretti offrirà una sana merenda a tutti i partecipanti.

Attività di pulizia con Cittadinanza Attiva

Dalle ore 14.30 alle 16.30 ad Avesa e dintorni. Una nuova occasione per tutte le persone che vogliono partecipare ad una camminata ecologica dedicata alla salvaguardia dell'ambiente cittadino. Il ritrovo è nella piazza principale di Avesa. Amia fornirà il materiale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Il programma completo è consultabile sul sito del Comune.

Domeniche green, il bilancio provvisorio del Comune

Le prime 5 domeniche ecologiche 2022 sono state il 16 e il 30 gennaio, il 20 febbraio, il 13 e il 20 marzo. Tantissimi i cittadini coinvolti, in particolare quasi 300 hanno aderito alle visite guidate nei musei, tre per ogni domenica ecologica sempre da tutto esaurito. In 2 mila, tra adulti e bambini, hanno già strappato il biglietto gratuito per il Children’s Museum. Ben 5.400 i chilometri sostenibili già conteggiati dall’app MuoVersi dal 16 gennaio al 20 marzo, dei quali 2.500 fatti a piedi e 2.500 in bici. Il servizio di bike sharing, grazie alla sensibilizzazione, ha visto un incremento dell’utilizzo delle due ruote sia tradizionali che elettriche, con picchi di oltre 600 utilizzi giornalieri nella seconda metà di marzo. Decine gli eventi realizzati in concomitanza con le domeniche ecologiche, in collaborazione con Acque Veronesi, Amia, Fiab. E le associazioni cittadine Canoa Club, Veronauti, Nuova Acropoli, Plastic free, Cittadinanza Attiva. Un coinvolgimento della città a 360 gradi.

L’istituzione delle domeniche ecologiche è una delle misure straordinarie chieste dalla Regione Veneto per la riduzione dell’inquinamento da polveri sottili, come indicato nell’Accordo di Bacino Padano. Il calendario e le modalità sono state concordate in sede di Tavolo Tecnico Zonale (Ttz), riunito in provincia, con le date fissate in modo coordinato tra Verona e i Comuni limitrofi. L’ampio programma è stato illustrato questa mattina dagli assessori all’Ambiente Ilaria Segala e alla Mobilità Luca Zanotto.

Ass. Segala: «Il claim #cambiarearia è diventato virale tra i veronesi»

«In sei domeniche abbiamo visto moltiplicarsi la partecipazione cittadina – ha detto l'ass. Ilaria Segala -, grazie ad un programma di eventi davvero ricco e diversificato. Dalle iniziative culturali a quelle ambientali, ma anche occasioni di sport e di riscoperta della città. Il claim #cambiarearia è diventato virale tra i veronesi. Ringraziamo gli uffici che non solo hanno organizzato questo calendario di appuntamenti, in un periodo non facile perché ancora segnato dalle limitazioni, ma anche perché hanno voluto contribuire attivamente. In queste settimane hanno abbassato il riscaldamento e indossato molto spesso un maglione in più».

«Non abbiamo voluto chiudere o bloccare una città ma offrire nuove opportunità di mobilità, alla scoperta della Verona ecologica – ha aggiunto l'ass. Zanotto -. Una marcia in più per un cambio di mentalità vero e concreto. Così la salvaguardia del Pianeta e il miglioramento della qualità dell’aria diventano scelte partecipate da tutta la cittadinanza. Con la stessa visione a lungo termine abbiamo previsto la chiusura di alcune vie. Questo ha permesso ai veronesi di vivere alcune zone della città in maniera completamente diversa. Una sperimentazione che potrebbe essere portata avanti».