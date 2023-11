"Dimmi chi sono" di Luca Caserta finalmente disponibile su Youtube

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Dal 25 novembre il pluripremiato cortometraggio “Dimmi chi sono” di Luca Caserta con protagonista Elisa Bertato sarà rilasciato sul canale YouTube di Nuove Officine Cinematografiche, che ha prodotto e distribuisce il film. La pellicola, girata interamente a Verona e vincitrice di ben 176 premi cinematografici nei festival di tutto il mondo in molteplici categorie, tratta tematiche delicate, importanti e molto attuali quali la violenza sulle donne, la memoria, la ricerca della propria identità e dignità perdute. Il cortometraggio è tuttora richiestissimo nei festival, le cui giurie vengono colpite tanto dalle tematiche affrontate e dall’originalità e intensità con cui sono state sviluppate da Caserta quanto dall’elevata qualità artistica, tecnica e produttiva dell’opera, decretandone l’enorme successo che ha conseguito.

«Dimmi chi sono ha regalato grandi soddisfazioni sia a me che a tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione e che ringrazio ancora una volta per aver creduto nel progetto, - afferma il regista - permettendo di diffondere i messaggi che il film veicola in tantissimi paesi del mondo. Mi fa piacere che, dopo il lungo e splendido viaggio nel circuito festivaliero, il film sia finalmente distribuito ufficialmente e disponibile online per tutti coloro che desiderano guardarlo. Sono contento di poter contribuire in parte anche con il mio lavoro a tenere accesi i riflettori su problematiche di forte attualità, come purtroppo i fatti di cronaca ci ricordano quotidianamente».

Nel cast principale anche Jana Balkan, Isabella Caserta, Andrea De Manincor, Jacopo Squizzato, Daniele Profeta, Giovanni Morassutti, Davide Bardi, Riccardo Caserta e Nicolò Giacometti. La colonna sonora include la canzone “Piccola stella senza cielo” di Luciano Ligabue, per gentile concessione dell’artista e di Warner Music Italia e Warner Chappell Music Italiana. Le musiche originali sono composte da Lorenzo Tomio, il suono in presa diretta è di Francesco Liotard, mentre la post-produzione audio è a cura della Cine Audio Effects di Roma.

“Dimmi chi sono” è disponibile a questo link: https://youtu.be/f-ffiv3D9cs.