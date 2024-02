Rane, lumache, elefanti e conigli giganti: ecco perché Soave si è riempita di animali colorati

Il mese di febbraio è per antonomasia dedicato all’amore e per l’occasione il Comune di Soave ha fatto sapere di voler «offrire a tutti gli innamorati uno straordinario connubio di arte e creatività». In occasione di San Valentino, la Cracking Art è tornata infatti a Soave per portare un tocco unico e vibrante nello splendido borgo medievale: le installazioni di Cracking Art, con le loro forme sinuose e i colori vivaci, trasformeranno Soave in un palcoscenico magico dedicato all'amore e agli innamorati. «Le opere d'arte, - spiegano dal Comune di Soave - realizzate in materiale plastico rigenerato, rappresentano non solo un omaggio alla bellezza dell’amore, ma anche un messaggio di sostenibilità e rispetto per l'ambiente».

Cracking Art ha creato opere dallo stile inconfondibile per stimolare la riflessione sulla connessione tra arte e natura, tra amore e sostenibilità. L’assessora al turismo del Comune di Soave, Regina Minchio, ha spiegato: «Anche quest’anno Soave è partner d’eccezione della manifestazione "Lago di Garda in Love". Abbiamo deciso di offrire a tutti gli innamorati che vorranno visitare l’antico borgo scaligero un’occasione unica per celebrare il loro amore con una romantica passeggiata, accompagnati dalle note delle più romantiche colonne sonore, tra le opere del Movimento Cracking Art. Avranno la fortuna di ammirare queste installazioni presenti nei vari punti caratteristici del nostro borgo, trasformandolo in un vero e proprio giardino artistico».

Porta Verona è stata allestita quale set fotografico d’eccezione: il monumento soavese si presenta infatti rivestita di cuori rossi e due rondini giganti introdurranno alla strada dell’amore che porta al Castello, illuminata per l’occasione da meravigliosi cuori sospesi. Soave, con la sua storia e la sua bellezza, offre il contesto ideale per celebrare l'amore in tutte le sue sfumature.

Il sindaco del Comune di Soave, Matteo Pressi, in merito ha spiegato: «Siamo entusiasti di portare questa straordinaria esposizione artistica a Soave, creando un'atmosfera unica e romantica per celebrare San Valentino. L'arte è un veicolo potente per esprimere emozioni e connettere le persone, e siamo certi che "Soave Cracking in Love" diventerà un evento indimenticabile per i residenti e i visitatori. Le vie, le piazze, i monumenti soavesi, nonché il Tramigna e le mura stessi, - ha quindi aggiunto il sindaco Matteo Pressi - diventano museo all'aperto offrendo un'opportunità unica di connessione tra la comunità e la sua storia con l'arte contemporanea, in un dialogo stimolante tra chi crea e chi osserva volto a far esplorare le installazioni e a far scoprire nuovi significati».