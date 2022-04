Lavori alle aiuole di corso Porta Nuova e chiusura parziale della strada a Verona

Lavori in vista alle aiuole spartitraffico di corso Porta Nuova a Verona. Da giovedì 22 aprile, per consentire l’intervento di manutenzione, sarà chiusa temporaneamente una corsia del viale, quella limitrofa alle aiuole, per lo scarico del materiale e per garantire la sicurezza degli operatori.

Il primo tratto interessato alla chiusura della strada sarà quello da Porta Nuova verso i Portoni della Bra. Successivamente sarà la volta del tratto di strada dai Portoni della Bra a Porta Nuova. I lavori dureranno circa una settimana, con il cantiere operativo dalle 8.30 alle 17 circa.