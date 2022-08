Covid-19, scende sotto quota mille il numero di ricoveri negli ospedali veneti

I dati relativi alla diffusione del Covid-19 e alla pressione sugli ospedali continuano a migliorare in Veneto, che vede ora meno di mille pazienti ricoverati.

Il bollettino del 12 agosto di Azienda Zero, tra le 8 di giovedì e le 8 di venerdì, conta altri 3204 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 11 decessi, 2 dei quali segnalati nel Veronese.

In regione, dall'inizio di questa emergenza sanitaria, sono stati complessivamente registrati 2148284 casi di Covid-19, 61850 (-2875) dei quali attualmente positivi e 2071223 (+6068) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 15211 (+11).

Sono 753 i nuovi casi emersi in provincia di Verona che hanno portato il totale a 385301, di cui: 8017 (-589) tuttora affetti dal coronavirus, 374095 (+1340) negativizzati e 3189 (+2) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 942 (-21) persone in area non critica, 582 delle quali ancora positive, e 40 (-3) in terapia intensiva, di cui 16 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solo l'area scaligera, si contano 113 (+1) pazienti positivi in area non critica e 8 (-1) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 18 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 32 a Borgo Trento (di cui 3 in terapia intensiva), 28 a Legnago, 12 a San Bonifacio, 7 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 7 a Bussolengo, 1 a Marzana, 2 a Bovolone, 10 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 4 a Peschiera (di cui 1 in terapia intensiva).

Scarica l'aggiornamento del 12 agosto di Azienda Zero

Vaccinazioni

Sono 11307204 i vaccini inoculati in Veneto nell'ambito della campagna anti Covid-19, stando ai dati della Regione. Giovedì ne sono stati somministrati 3127, di cui 26 prime dosi e 31 che hanno permesso di completare il ciclo, mentre sono stati 287 gli addizionali o booster, ovvero le terze dosi, e 2783 le quarte.

In regione finora è stato utilizzato il 98,3% delle forniture giunte, per vaccinare con almeno una dose l'82,9% (4022796) della popolazione complessiva, con il richiamo l'82% (3980370), con la terza il 66,4% (3222191) e con la quarto il 4,9% (236335).

Nel territoro dell'Ulss 9 Scaligera, risulta aver completato il ciclo l'80,9% della popolazione, mentre il 64,5% ha ricevuto anche l'addizionale e il 2,7% la quarta.

Tra Ulss 9 e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, giovedì in provincia di Verona sono stati somministrati 544 vaccini per un totale di 2111218.