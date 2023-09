A Valeggio sul Mincio una serata in ricordo della tragedia del Vajont: «Fare memoria per rispetto e vicinanza ai superstiti»

«Una serata che ha come obiettivo fare memoria per rispetto e vicinanza a superstiti e sopravvissuti e al contempo riflettere su cio? che non deve mai piu? accadere, in un’epoca caratterizzata dal cambiamento climatico e dalle frequenti alluvioni spesso favorite da incuria e cattiva gestione dei territori». Cosi? il vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Valeggio sul Mincio Marco Dal Forno ha annunciato l’appuntamento che andra? in scena venerdi? 22 settembre alle ore 20.45 nella Biblioteca comunale a Palazzo GuarIenti.

"Disastro del Vajont: cosa rimane dopo 60 anni dalla tragedia", e? questo il titolo della conferenza promossa dall’amministrazione comunale che vedra? l’intervento di Micaela Coletti, donna sopravvissuta al disastro e presidente del Comitato Sopravvissuti Vajont. «Il 9 ottobre 1963, - ricorda infatti una nota del Comune di Valeggio sul Mincio - 115 milioni di metri cubi d'acqua, con un’onda alta 250 metri, distrussero i paesi di Longarone, Erto e Casso e Castellavazzo, provocando 1917 vittime. Una ferita mai rimarginata, un disastro annunciato».

Nella mattinata di venerdi? 22 settembre Micaela Coletti incontrera? gli studenti delle scuole valeggiane. «Il coinvolgimento delle giovani generazioni e? fondamentale affinche? la lezione del Vajont sia un monito per il futuro - ha aggiunto il sindaco di Valeggio sul Mincio Alessandro Gardoni -. Il ricordo delle vittime, l’ossequio a chi si e? salvato, la gratitudine nei confronti dei soccorritori non dovranno mai svanire».