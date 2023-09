Il Comune di Villafranca di Verona e il Museo Nicolis partecipano all'Italian Motor Week: «Siamo orgogliosi»

Da lunedì 11 a domenica 17 settembre il Comune di Villafranca di Verona e il Museo Nicolis partecipano a Italian Motor Week 2023. Una settimana di celebrazione e valorizzazione delle eccellenze Made in Italy custodite nelle 40 città protagoniste della rete "Città dei Motori", che unisce i comuni italiani a spiccata vocazione motoristica. Per questo importante appuntamento, sabato 16 settembre il Museo Nicolis apre le porte alla Città/cittadini di Villafranca per condividere la passione per il motorismo storico con una visita guidata alle sue collezioni.

"Un Viaggio nel Tempo" alla scoperta degli esclusivi gioielli della meccanica del ‘900 a partire dal primo motore a scoppio di benzina brevettato dal veronese Enrico Bernardi nel 1882 e dalla prima vettura della storia realizzata da Karl Benz, la Benz Motorwagen Modell 1 del 1884, fino ai gloriosi marchi come Alfa Romeo, Ferrari, Lancia, Maserati, Bugatti, Rolls Royce, Isotta Fraschini. Il Museo Nicolis, che con le sue collezioni attrae ogni anno migliaia di turisti e appassionati da tutto il mondo, offre uno scenografico percorso di 6.000 metri quadrati che racconta attraverso le sue dieci collezioni la storia dell’ingegno umano.

Il sindaco Roberto Luca Dall’Oca ha commentato: «Siamo orgogliosi di poter essere parte attiva di una manifestazione così importante come l'Italian Motor Week e di poterlo fare con la collaborazione del Museo Nicolis. L’auto e la grande passione della gente per i motori possono essere straordinari strumenti strategici di promozione turistica, in grado anche di dare origine ad importanti benefici sul territorio non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale e sociale».

Claudia Barbera, assessora a cultura, manifestazioni e turismo, ha poi aggiunto: «Il Museo, con le sue collezioni e le numerose iniziative che porta avanti, rappresenta per Villafranca un patrimonio incredibile di tradizione e cultura motoristica da promuovere ed esportare in tutta Italia, in Europa e nel mondo. Siamo dunque felici di poter proseguire un percorso comune che ci ha portato ad entrare nell'Associazione Città dei Motori con l'obiettivo di fare rete per far sì che la nostra città possa essere sempre più attrattiva anche attraverso la promozione del proprio patrimonio motoristico».

La presidente del Museo Nicolis, Silvia Nicolis, ha infine dichiarato: «Essere "Città dei Motori" grazie alla nostra connotazione motoristica è un valore che ci posiziona in un virtuoso circuito turistico nazionale. Poter offrire ai visitatori provenienti da tutto il mondo il tematismo automotive consente di operare in modo fattivo con il territorio e di sviluppare continue collaborazioni esterne. Eventi come questo, oltre ad avere un alto valore culturale, consolidano questo mercato sulla Città di Villafranca e comprensorio».

Informazioni e contatti

Sabato 16 settembre ore 15.30 ingresso e visita guidata gratuiti su prenotazione fino a esaurimento posti. Per prenotazioni: tel. 045 6303289 - email: info@museonicolis.com. La prenotazione si ritiene accettata e confermata solo dopo risposta scritta via email.