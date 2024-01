Il Comune di Bardolino ha acquistato il Cinema Teatro Corallo: «Un importante investimento a beneficio della comunità»

Il Comune di Bardolino ha finalmente il suo teatro. Secondo quanto viene spiegato dal Comune attraverso una nota, infatti, è stato acquistato dalla parrocchia dei Santi Nicolò e Severo di Bardolino il Cinema Teatro Corallo, al civico 13 di via Fosse. Si tratta di uno stabile che il Comune da alcuni anni aveva preso in affitto proprio dalla parrocchia, usandolo come spazio per allestire le proprie rassegne culturali, gli spettacoli di teatro e danza e il cineforum. Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di fine anno è stata però «discussa e approvata all’unanimità» l’acquisizione dell’edificio al patrimonio comunale, con una spesa di «1,3 milioni di euro».

«Aver acquisito il Corallo è un fatto molto importante per la nostra comunità. - ha evidenziato il sindaco di Bardolino Lauro Sabaini - È un edificio centrale, che fa parte della storia del nostro paese e che continuerà a essere utilizzato per finalità culturali, sociali e aggregative. Era dai tempi dell’acquisto di Villa Carrara come sede della biblioteca, con l’allora sindaco Armando Gallina, e dell’acquisizione di Palazzo Gelmetti in seguito a un esproprio, che il Comune non aggiungeva nuovi immobili "di peso" al patrimonio comunale. Abbiamo colto al volo questa opportunità e ora, con questo atto formale, anche il nostro Comune può disporre di uno spazio culturale e aggregativo importante».

Soddisfazione per l’operazione è stata inoltre espressa anche da Domenica Currò, assessora alla cultura: «Finalmente anche il Comune di Bardolino ha un cinema teatro di proprietà; l’acquisto del teatro è una grande opportunità per Bardolino: il teatro diviene così il simbolo e testimone della storia collettiva del paese, in cui la collettività afferma ed esalta il proprio stile di vita. Il teatro, e tutte le espressioni artistiche e culturali che può esprimere, rappresenta per ogni cittadino un luogo di conoscenza, di scambio di pensiero, di esperienza. Un luogo per vivere varie esperienze culturali in comunione, costruendo aggregazioni e relazioni. In sostanza esprime la migliore identità di un territorio e della sua gente e per questo ritengo che sia stata una grande occasione acquistarlo e sarà motivo di orgoglio e identità per ogni bardolinese mantenerlo per sempre un Cinema Teatro».

Il teatro inVita

Proprio questo fine settimana riprenderanno gli appuntamenti della rassegna "Il teatro inVita", il ricco cartellone di eventi promossi dall’assessorato alla cultura in collaborazione con l’Accademia di Teamus, per la direzione artistica di Rino Condercuri. Sabato 20 gennaio, alle 20.45, ci sarà un tributo ai Beatles con i The Menlove. Domenica 28 gennaio alle 17.30 è in programma il musical “La rupe dei re”, adattamento teatrale del Re Leone, con la compagnia ABC (Attori Ballerini Cantanti). Il 3 febbraio alle 21 si esibirà invece Alberto Fortis, uno dei più apprezzati cantautori italiani.

«Le serate da tutto esaurito e il grande apprezzamento del pubblico registrato nella prima parte della rassegna sono un segnale di grande attaccamento al Corallo da parte della popolazione - ha evidenziato Currò -. In questi anni post pandemia abbiamo lavorato molto al rilancio del Corallo e i risultati ci ripagano: con l’acquisto degli spazi intendiamo allargare ancora l’offerta culturale e migliorare la sala, dotandola di nuove poltrone e di un impianto cinematografico moderno. Come assessore alla Cultura, mi auguro che ogni bardolinese si senta orgoglioso di possedere il teatro e, vivendolo, si renda protagonista della sua crescita».

Il sindaco Sabaini ha infine concluso: «Ringraziamo tutte le persone che si sono date da fare per questo risultato e il parroco di Bardolino don Flavio Miozzi per la collaborazione. In concomitanza con l’acquisto del Corallo, il Comune ha ceduto alla parrocchia la piena proprietà del fabbricato adiacente, in corte San Nicolò, sede della Caritas e dell’emporio solidale “12 Ceste”. Con una convenzione, invece, sarà regolato l’uso delle stanze del Corallo per le attività parrocchiali».