Classifica mondiale delle università, Verona spicca per facoltà di medicina

L'università di Verona ha confermato anche in questo 2023 la sua presenza nella classifica mondiale Qs World University Rankings by Subject.

Qs, una delle agenzie più accreditate a livello internazionale, ha esaminato complessivamente quasi 1.600 università nell’ambito di 54 aree disciplinari, raggruppate in 5 macroaree. E le università del Veneto hanno raggiunto prestigiose posizioni nelle classifiche suddivise per materie. Classifiche che gli studenti di tutto il mondo tengono in considerazione per orientarsi verso studi che offrano un'eccellente formazione personale in vista del futuro percorso lavorativo.

Quello di Verona è nella fascia degli atenei tra la posizione 801 e la posizione 1.000 ed ha ottenuto dei posizionamenti significativi nella macroarea di "Scienze della vita e medicina". In questa sezione, l'università di Verona si afferma anche quest’anno con il posizionamento di 370 a livello mondiale (era 389 nel 2022) e 14esima su 56 atenei italiani (nel 2022 era 15esima). Nel dettaglio, la migliore performance dell'università scaligera è nell’area disciplinare di medicina, dove Verona si colloca tra i primi 350 su 1.320 atenei esaminati a livello mondiale (14esimo posto in Italia). A fare la differenza in positivo sono stati gli indici citazionali, che costituiscono il parametro più affidabile per misurare l'impatto e la rilevanza della produzione scientifica.

Ed oltre a Verona, anche l'università di Padova, la Ca' Foscari di Venezia e l'Iuav si piazzano in posizioni rilevanti a livello nazionale e internazionale. «E in alcune discipline i nostri atenei ottengono il primato qualitativo mondiale, confermando nell’attualità il ruolo dimostrato nella storia del sapere umano - ha commentato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia - Mi congratulo con i vertici accademici, con tutti i docenti e gli operatori che con il lavoro di ogni giorno sono il motore di questo traguardo. La realtà accademica veneta a disposizione dei giovani è prestigiosa e diversificata, ma è accomunata dall'eccellenza».