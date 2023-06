Chiuso vicoletto degradato. «Ora ciclabile di Santa Lucia è più sicura»

È stato chiuso lo stretto passaggio tra Salita Santa Lucia e la pista ciclopedonale. Il vicoletto, compreso tra l'asilo nido La Filastrocca e il parco giochi, non era illuminato ed era poco utilizzato. E questo lo aveva reso un luogo sporco, insicuro e degradato.

A chiedere la chiusura del passaggio era stato il Partito Democratico, che ha raggiunto l'obiettivo grazie alla collaborazione tra l'assessore Federico Benini e i consiglieri comunali e circoscrizionali del PD.

«Si tratta di un intervento richiesto da tanti anni nella zona, che va a tutelare non solo i residenti di Salita Santa Lucia e i frequentatori della ciclabile, ma anche gli utenti dell’asilo nido e del parco giochi - hanno commentato i consiglieri comunali Francesco Casella e Fabio Segattini, le consigliere della quarta circoscrizione Maddalena Tomelleri e Sabrina Ugolini ed il segretario del IV circolo PD Marco De Fazio - La chiusura di questo passaggio si aggiunge dunque alla copertura del pericoloso tratto di rotaia verso Via Ghetto e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Prossimi passi saranno il completamento della segnaletica e la nuova staccionata, che in alcuni tratti è ormai completamente distrutta. L’obiettivo è quello di rendere sempre più bella e sicura la pista ciclopedonale La vecchia ferrovia, gioiello della quarta circoscrizione».