Covid a Verona e provincia, Girardi: «Inizia la discesa dei positivi, ricoverati in prevalenza non vaccinati»

Il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera, Dott. Pietro Girardi, è intervenuto questa mattina, venerdì 28 gennaio 2022, durante la seduta odierna della Quinta commissione del Consiglio comunale di Verona, fornendo alcuni aggiornamenti sulla situazione epidemiologica della nostra Regione. Analizzando la media mobile degli ultimi due mesi, il dg Pietro Girardi ha spiegato che «l'andamento mostra come si sia ormai a una leggera, iniziale diminuzione nel numero dei casi positivi».

Nel valutare la distribuzione anagrafica dei casi positivi, il dg ha evidenziato come anche qui si sia giunti allo stadio finale, ovvero alla trasmissione dai più giovani in età scolare ai genitori, quindi alla fascia di persone che va dai trentenni fino ai sessantenni. L'incidenza di positività resta comunque ancora più elevata tra i più giovani, ovvero dagli 0 ai 9 anni e poi tra i 10 e fino ai 19 anni.

Nell'ambito dei ricoveri ospedalieri causa Covid, spicca in modo evidente il fatto che pur con una diffusione del contagio che è maggiore nella popolazione più giovane, poi in realtà le ospedalizzazioni si concentrano soprattutto tra i settantenni e gli ottantenni. Il dg Pietro Girardi ha poi aggiunto: «La prevalenza dei ricoveri è nelle persone non vaccinate».

Al momento per quanto riguarda il territorio della Ulss 9 sono 249 i pazienti Covid in area medica, di cui 99 non vaccinate, ovvero il 39,8% dei ricoverati, mentre sono 64 le persone con vaccinazione booster, ovvero il 25,7%. Tenuto sempre conto che il numero assoluto di vaccinati è assai più elevato dei non vaccinati, il dato diventa ancora più netto con riguardo ai ricoveri in area critica: nelle terapie intensive vi sono 27 persone, 18 delle quali senza vaccino (66,7%) a fronte di soli 3 soggetti ricoverati pur avendo eseguito la dose booster (11,1%).

In merito all'erogazione del servizio di tamponi Covid, il dg Pietro Girardi ha evidenziato come la nostra provincia sia quella che al momento in Veneto ne sta eseguendo in numero maggiore. Di seguito riportiamo la tabella con tutti i punti tampone Covid ad oggi attivi nel territorio di Verona e provincia con i relativi orari di servizio e modalità di prenotazione.