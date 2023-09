"La carica dei 101 per la ricerca": l'Arma abbraccia la città della Speranza

La Fondazione “Città della Speranza Onlus” ed il Comando Legione Carabinieri Veneto anche quest’anno hanno promosso l’organizzazione della manifestazione podistica “La carica dei 101 per la Ricerca”, una staffetta cui prenderanno parte carabinieri podisti amatoriali in servizio al Comando Legione ed al Comando Provinciale di Padova nonché atleti del Centro Sportivo Carabinieri di Roma. La staffetta solidale è un evento benefico finalizzato a promuovere la raccolta di fondi per le attività di ricerca e cura della Fondazione nel settore della oncoematologia pediatrica.

La manifestazione

La manifestazione coprirà un percorso di quasi 900 chilometri ed attraverserà 5 regioni ed 8 città del nord Italia. L’evento è l’ennesima testimonianza dell’impegno dell’arma dei carabinieri nel sociale che va ben oltre i compiti di prevenzione e repressione dei reati. L’istituzione sarà impegnata non solo con i propri staffettisti, ma anche con servizi di scorta e viabilità per gli atleti ed i mezzi della carovana per garantire la sicurezza della manifestazione.

Il percorso

La partenza è fissata a Padova per lunedì 11 settembre alle 9 da Prato della Valle. Il primo giorno saranno 8 podisti amatori dei reparti dell’Arma dislocati nel capoluogo euganeo ad alternarsi su strada. Gli staffettisti attraverseranno i comuni di Sarmeola di Rubano, Mestrino, Grisignano di Zocco, Torri di Quartesolo e Vicenza per giungere a Verona. Nei giorni successivi le tappe saranno invece coperte dagli atleti del centro sportivo secondo il seguente calendario: martedì Brescia - Milano; mercoledì Milano - Torino; giovedì Torino – Genova; venerdì Genova – Parma; sabato 16 settembre partenza da Parma alle 9 per arrivare a Padova alle 13 attraversando, in provincia, i comuni di Abano Terme, Selvazzano Dentro e Padova.