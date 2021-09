L'ex base Franco Cappa per due giorni sarà campo di addestramento per cani molecolari

Nell'ex base militare di Bovolone si terrà per la prima volta in Veneto un workshop per cani molecolari tenuto da istruttori esperti e conosciuti a livello internazionale

Il 18 e 19 settembre a Bovolone andrà in scena per la prima volta in Veneto il «K9 Mantrailing Bootcamp Verona - Extreme Tactical & Survivor Training». Si tratta di un workshop per cani molecolari che prevede un programma interamente pratico, con una serie di esercitazioni un situazione tecniche e logistiche estreme e con l'ausilio di istruttori esperti e conosciuti a livello internazionale. Tra questi lo svizzero Ivan Schmidt e l'italiana Virginia Ancona.

L'evento è organizzato da Mare & Monti Team Cinofilo Genova in collaborazione con Meladog Asd di Oppeano ed ha avuto il patrocinio del Comune di Bovolone, il quale ha messo a disposizione l'ex base militare Franco Cappa.

«Abbiamo fortemente voluto questo evento - ha dichiarato Ivan Schmidt - in quanto gli ultimi fatti di cronaca ci dimostrano come la formazione e le esperienze in ambienti e tipologie di scene diversificate sia fondamentale nel bagaglio di ciascun binomio. Troppi i casi irrisolti, troppi i casi che terminano in una tragedia, troppi i casi dove un intervento tempestivo frutto di una consolidata formazione avrebbe potuto cambiarne gli esiti. Dunque l'obiettivo di queste due giornate è quello di permettere ai partecipanti attraverso un sano confronto, l'accrescimento e il consolidamento della propria formazione nell'ambito della ricerca persone scomparse. Le prove di lavoro avverranno sia di giorno che di notte, mettendo a dura prova la resistenza fisica e psicologica dei binomi».