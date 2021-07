Campione italiano di biliardo e campioni del Mondo di canoa e rafting premiati in Comune a Verona

Giovani, veronesi e da poco laureatisi campioni nelle discipline sportive di canoa, rafting e biliardo. Un grande orgoglio per la città scaligera evidenziato dal sindaco Federico Sboarina che in sala degli Arazzi in Municipio, insieme all’assessore allo sport Filippo Rando, ha consegnato un attestato di benemerenza a sei nuovi giovani campioni. Ad essere premiati, per gli importanti risultati raggiunti, i campioni del mondo di rafting Fabio e Zeno Martini, Pietro Fratton e Lorenzo Mastella. Il campione del mondo di canoa Martino Barzon e il campione italiano di biliardo Luca Montanari.

«Un grande motivo di orgoglio per Verona – sottolinea il sindaco Sboarina – i risultati raggiunti da questi giovani atleti evidenzia ancora una volta la speciale passione sportiva di questa città, giunta nuovamente alla ribalta mondiale e nazionale con queste straordinarie vittorie. A nome della città non posso che ringraziarli per l’impegno sportivo dimostrato. I recenti grandi risultati a livello internazionale nel calcio e nel tennis non devono togliere l’attenzione agli altri sport, che sono altrettanto importanti».

«Avete portato in alto il nome di Verona – dichiara l’assessore Rando –. I vostri risultati danno lustro allo sport italiano ed inorgogliscono la città. Grazie per le tante fatiche ed impegni sostenuti per giungere a questi importanti traguardi. Nulla è regalato nello sport ed ogni positivo risultato e frutto di anni di lavoro e sacrificio, non solo degli atleti, ma delle loro famiglie e delle associazioni sportive che li sostengono e supportano. Un grande lavoro di squadra a cui va oggi il grazie di tutta la città«.