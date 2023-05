Università, alta formazione e imprese s'incontrano ancora alla Borsa del Placement

L'incontro perfetto fra università, alta formazione e imprese è l'obiettivo della Borsa del Placement. Il forum è giunto alla 17esima edizione ed è organizzato da Fondazione Emblema. Un appuntamento in cui si ritrovano quanti, nelle università e nelle imprese, sono impegnati a costruire una comunità volta a favorire il passaggio dei giovani laureati dal mondo dello studio a quello del lavoro.

L'evento è al palazzo della Gran Guardia di Verona, martedì 9 e mercoledì 10 maggio. La prima giornata vedrà gli speaker impegnati in una tavola rotonda di confronto, la seconda sarà dedicata agli incontri fra i referenti delle aziende partecipanti e i delegati degli atenei coinvolti.

La sessione plenaria si propone di stimolare il dibattito attorno a un tema di interesse. Con il contributo dei partecipanti, si cercherà di evidenziare come la valorizzazione delle caratteristiche personali può contribuire a ridisegnare un nuovo paradigma della selezione del personale. Giorgio Vittadini, presidente di Fondazione per la Sussidiarietà e partner scientifico del forum, e gli ospiti coinvolti si confronteranno sull'importanza delle character skill nei processi di recruiting ed il loro ruolo nell'"imparare ad imparare".

Le character skill sono competenze trasversali: capacità che non coinvolgono la sola sfera cognitiva ma implicano disposizioni della personalità quali l’apertura mentale, la capacità di collaborare, la sicurezza, la resilienza, la creatività, la flessibilità e il problem solving. I partecipanti alla tavola rotonda si confronteranno sull’impatto che queste competenze hanno all’interno del processo di selezione e approfondiranno le possibilità di sviluppo delle character skill nei contesti accademici e formativi. L’obiettivo comune è quello di far emergere come nel mondo del lavoro, per come si sta delineando, sia importante esprimere tanto le proprie conoscenze e competenze quanto le qualità personali, mettendo in gioco i propri desideri e le ambizioni.

Infine, a rimarcare l’importanza dell’orientamento e del dialogo, produttivo e costante, che deve persistere fra università e impresa, durante la seconda giornata si svolgeranno i consueti appuntamenti fra i delegati partecipanti, per creare un sistema virtuoso capace di mettere in luce le competenze possedute dai giovani in un dialogo con le aziende.