Servizio di promozione lavoro: a Verona lavori di pubblica utilità e cittadinanza attiva, 16 assunzioni in vista

Quella del lavoro è una delle tematiche a cui l’amministrazione comunale fa sapere di voler «dare risposte tangibili». Una di queste è il progetto “Lavori di Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva”, al quale il Comune di Verona riferisce di partecipare per la prima volta con l'obiettivo di «supportare le persone in età avanzata, che non hanno un’occupazione o hanno difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro». L’iniziativa, spiegano da Palazzo Barbieri rientra in un bando regionale, che ne finanzia il 70% del costo complessivo, mettendo a disposizione «sedici posti di lavoro di segreteria e guardiania/sorveglianza al Comune di Verona».

Tramite il Servizio Politiche del Lavoro, l’amministrazione, che coprirà «il 30% del costo», ha attivato e coordina le diverse fasi necessarie alla sua attuazione in collaborazione con Medialabor srl, titolare dell’intervento, la Cooperativa Sociale Centro di Lavoro San Giovanni Calabria, Energie Sociali Onlus e Lavoro & Società-Agenzia sociale. I posti disponibili sono sedici e, come spiegato nella nota del Comune, sono previsti «un contratto di cooperativa sociale a tempo determinato per un totale di 520 ore, della durata massima di 180 giorni (5-6 mesi), non prorogabili, con impegno di 25 ore settimanali», nonché «un percorso di orientamento e accompagnamento al lavoro di 26 ore, da svolgere all’inizio e nel corso del progetto».

Bertucco: «Vogliamo dare una risposta concreta alle tante richieste di supporto per l’inserimento lavorativo»

Il progetto è stato presentato questa mattina in Sala Arazzi dall’Assessore al Lavoro Michele Bertucco, dalla Responsabile Servizio Politiche del Lavoro del Comune di Verona Miriam Salardi e dalla Coordinatrice Orientamento Servizio Politiche del Lavoro Deborah Biazzi.

«Per la prima volta il Comune di Verona partecipa a questo bando regionale - sottolinea l’assessore al Lavoro Michele Bertucco -. In passato l’amministrazione l’aveva fatto solo in modo sporadico e indiretto, attraverso le aziende partecipate. Con questo intervento quindi vogliamo dare una risposta concreta alle tante richieste di supporto per l’inserimento lavorativo da parte delle persone che, quotidianamente, si rivolgono al nostro Servizio Politiche del Lavoro e che, per scolarità, età o mancanza di competenze tecniche, incontrano più difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. È un progetto che si va ad aggiungere ai tanti interventi di politica attiva del lavoro gestiti dalla nostra amministrazione in modo diretto e in partenariato con enti e agenzie del territorio, che offrirà ai partecipanti la possibilità di sperimentarsi in attività lavorative presso servizi e uffici dell’amministrazione comunale e di partecipare ad un percorso di orientamento e accompagnamento al lavoro finalizzato allo sviluppo di competenze utili per l’inserimento lavorativo e per la ricerca attiva di ulteriori future opportunità occupazionali. Ci impegneremo per far in modo che questa sia la prima di altre future edizioni, anche coinvolgendo le nostre aziende partecipate».

Informazioni e iscrizioni

I candidati dovranno presentare la domanda, redatta su apposito modulo e sottoscritta, e la documentazione sotto elencata, entro le 13 di lunedì 12 giugno 2023 a pena di esclusione, attraverso la consegna cartacea dei documenti richiesti presso la sede di Medialabor Don Calabria – Impresa Sociale - srl, via San Marco, 121 – Verona, palazzina F2.

Il modulo di domanda di adesione può essere scaricato dal sito del Comune di Verona e https://www.medialaborsrl.org/. È possibile consegnare la documentazione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Possono partecipare alla selezione le persone residenti o domiciliate temporaneamente (con iscrizione allo schedario della popolazione dei temporanei – DPR 223/89) nel Comune di Verona, disoccupate e di età superiore ai 30 anni, in una delle seguenti condizioni:

A) persone disoccupate di lunga durata prive o sprovviste della copertura degli ammortizzatori sociali, così come di trattamento pensionistico, iscritti al Centro per l'impiego, alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi;

B) persone maggiormente vulnerabili, quali persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, persone svantaggiate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, persone appartenenti a minoranze e gruppi emarginati, quali i rom, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali del Comune, a prescindere dalla durata della disoccupazione.

Le persone interessate in possesso dei requisiti generici sopra indicati sono invitate a prendere visione dell’Avviso pubblico, consultabile sul portale del Comune di Verona www.comune.verona.it alle pagine Politiche del Lavoro-Comunicazioni e Avvisi – pagina dedicata al Progetto LPU 2022 e sul sito internet di Medialabor Don Calabria – Impresa Sociale – srl, alla sezione News ed Eventi. Nella selezione sarà data priorità, attraverso punteggi aggiuntivi, a persone over 50, nuclei monoparentali con figli minori e/o disabili a carico, persone in carico ai Servizi Sociali, Isee ordinario o corrente uguale o inferiore a 13.000 euro.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Verona - Servizio Politiche del Lavoro tel. 045.8078782 – 8770 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, email lavoro@comune.verona.it, Medialabor Don Calabria – Impresa Sociale - srl tel. 045.8184950 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 email info@medialaborsrl.org.