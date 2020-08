Autovelox a Verona: le strade controllate questa settimana dalla Polizia Locale

Vanno avanti i controlli della Polizia Locale di Verona, utili a contrastare gli eccessi di velocità dei veicoli lungo le strade cittadine.

Da lunedì 3 fino a domenica 9 agosto, le pattuglie del Comando di via del Pontiere, dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, saranno in servizio sulle seguenti strade: corso Milano, via Gardesane, via Mameli, via Bonfadio, via Preare e via Unità d'Italia.

Sarà regolarmente attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’ufficio mobile di prossimità è in servizio nei mercati rionali e nelle principali piazze dei quartieri.