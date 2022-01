Da Via Turbina a Corso Venezia, le strade di Verona controllate con autovelox

Anche nel 2022, la polizia locale di Verona contrasterà la velocità eccessiva nelle strade con nuovi controlli ogni settimana. Da domani, 3 gennaio, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser sono in servizio fino a domenica su Via Turbina, Via Aeroporto Angelo Berardi, Via Forte Tomba, Via Ca' di Aprili, Via Galileo Galilei e Corso Venezia. E rimane sempre attivo l'autovelox in Tangenziale Nord nella sua postazione fissa prima dell'uscita di Santa Lucia.

L'ufficio mobile di prossimità (ump) sarà invece in servizio nei mercati rionali e nelle principali piazze dei quartieri.

Lunedì, alle 7.30 alle 10 l'ump è nel quartiere Borgo Roma ed effettuerà servizio di controllo Green Pass. E dalle 10.30 alle 13 effettuerà lo stesso servizio nel quartiere Santa Lucia. Dalle 13.30 alle 15.30 l'ump è nel quartiere San Massimo per il servizio di controllo Green Pass, che poi dalle 16 si sposterà in Piazzale XXV Aprile.

Martedì, dalle 7.30 alle 13, l'ump è al mercato di Via Plinio in Borgo Venezia. Dalle 13.30 alle 15.30 l'ump nel quartiere Navigatori e Saval effettuerà servizio di controllo Green Pass, spostandosi poi dalle in Piazzale XXV Aprile.

Mercoledì, dalle 7.30 alle 10, l'ump è al mercato di Piazza Vittorio Veneto e dalle 10.30 e alle 13 al mercato in Via Poerio. Dalle 13.30 alle 15.30 l'ump nel quartiere Borgo Trento effettuerà servizio di controllo Green Pass, proseguendo poi dalle 16 in Piazzale XXV Aprile.

Giovedì, dalle 7.30 alle 10, gli agenti sono al mercato di Via Mercante e dalle 10.30 a quello di Via Luigi Prina fino alle 13. Dalle 13.30 alle 19, l'ump sarà in Piazza Bra per identificazioni e controllo Green Pass.

Venerdì, dalle 7.30 gli agenti sono al mercato in Corso Porta Nuova e dalle 10.30 a quello in Piazza XVI Ottobre fino alle 13. Dalle 13.30 alle 15.30 l'ump effettua controllo Green Pass nel quartiere San Zeno e dalle 16 in Piazzale XXV Aprile.

Sabato, dalle 13.30 alle 15.30 l'ump sarà al mercato dello Stadio e poi in Piazza Bra.

Domenica, dalle 13.30 alle 16, l'Ump è in Via Manin per il controllo dei Green Pass e dalle 16 effettua lo stesso servizio in Piazzale XXV Aprile.