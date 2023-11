Da Via Badile a Via Berardi, le strade controllate con autovelox e telelaser

Ogni settimana, nuove strade controllate dalla polizia locale per contrastare gli eccessi di velocità e nuove aree da sorvegliare con l'ufficio mobile di prossimità (ump).

Da lunedì, 27 novembre, e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser sono in servizio in Via Badile, Via Montorio, Strada La Rizza, Via Vigasio, Via Berardi e Strada Bresciani. Attiva anche la postazione fissa dell'autovelox in Tangenziale Nord, prima dell'uscita di Santa Lucia.

L'ump è invece in servizio nei mercati rionali e nelle principali aree di aggregazione dei quartieri, assicurando la presenza in alcune scuole per l’entrata e l’uscita dei ragazzi.

Lunedì, dalle 7.30 alle 8.15, l'ump sarà alle scuole Ariosto di Via Ippogrifo, dalle 8.30 alle 10 sarà al Parco San Giacomo e dalle 10.30 alle 13 al Parco Santa Teresa di Via Ongaro. Dalle 13 alle 15.30, l'ump sarà in Piazza del Popolo, a San Michele, e dalle 16 alle 19 nell'area verde di Via Verdi.

Martedì, dalle 7.30 alle 8.15, l'ump sarà alle scuole Forti di Via Badile e dalle 8.30 alle 13 sarà al mercato di Borgo Venezia, in Via Plinio. Dalle 13 alle 15.30 gli agenti saranno nell’area verde di Via Marin Faliero e dalle 16 alle 19 in Piazza Risorgimento, a San Massimo.

Mercoledì, dalle 7.30 alle 8.15, l'ump sarà alle scuole Rosani di Via Santini, dalle 8.30 alle 10 sarà al mercato di Piazza Vittorio Veneto e dalle 10.30 alle 13 sarà al mercato di Via Poerio. Dalle 13 alle 15.30, l'ump sarà in Piazza Santa Toscana e dalle 16 alle 19 sarà in Piazza Isolo e ai giardini Chiarelli.

Giovedì, dalle 7.30 alle 10, gli agenti sono al mercato di Via Mercante e 10.30 alle 13 al mercato di Via Luigi Prina. Dalle 13 alle 15.30 l'ump sarà al Parco Santa Teresa di Via Ongaro e dalle 16 alle 19 sarà ai giardini pubblici di Via Volturno e Via Calvi.

Venerdì, dalle 7.30 alle 8.15, l'ump sarà alle scuole Rubele di Interrato Acqua Morta, dalle 8.30 alle 10 sarà al mercato di Corso Porta Nuova e 10.30 alle 13 al mercato di Piazza XVI Ottobre. Dalle 13 alle 15.30, l'ump sarà ai giardini pubblici di San Giorgio e dalle 16 alle 19 sarà in zona Arsenale.

Sabato, dalle 7.30 alle 15.30, l'ump sarà al mercato dello Stadio e dalle 16 alle 19.15 sarà in Piazza Pradaval.

Domenica, dalle 13 alle 19 l'ump sarà in zona Castelvecchio e Arco dei Gavi.