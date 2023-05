Autovelox e telelaser, la settimana di controlli della polizia locale di Verona

Proseguono i controlli settimanali della polizia locale di Verona per contrastare gli eccessi di velocità sulle strade. Da domani, 22 maggio, e per tutta la settimana, le pattuglie con autovelox e telelaser sono in servizio in Via Sommacampagna, Via Fenilon, Via Ventiquattro Giugno, Via Luigi Galvani, Via S. Michele e Via Antonio Badile. Ed è sempre attivo l'autovelox fisso in Tangenziale Nord, prima dell'uscita di Santa Lucia.

E continua anche il supporto degli agenti agli automobilisti nella zona del cantiere per il filobus. Un servizio che ha ridimensionato l'attività dell'ufficio mobile di prossimità (ump). L'ufficio mobile della polizia locale rimane operativo al mattino nei mercati rionali, nelle aree di aggregazione e in alcune scuole per l'entrata e l'uscita degli alunni, ma rimane sospeso al pomeriggio.

Lunedì, dalle 7.30 alle 8.15, l'ump sarà alle scuole Ariosto in via ippogrifo; dalle 8.30 alle 10 sarà al Parco San Giacomo e dalle 10.30 alle 13 sarà al Parco Santa Teresa di Via Ongaro.

Martedì, dalle 7.30 alle 8.15, l'ump sarà alle scuole Forti in Via Badile e dalle 8.30 alle 13 sarà al mercato di Via Plinio in Borgo Venezia.

Mercoledì, dalle 7.30 alle 8.15, l'ump sarà alle scuole Rosani in Via Santini; dalle 8.30 alle 10 sarà al mercato di Piazza Vittorio Veneto e dalle 10.30 alle 13 gli agenti si spostano al mercato di Via Poerio.

Giovedì, dalle 7.30 alle 10, gli agenti sono al mercato di Via Mercante e 10.30 alle 13 sono al mercato in Via Luigi Prina.

Venerdì, dalle 7.30 alle 10, l'ump sarà alle scuole Rubele di Interrato Acqua Morta e poi al mercato in Corso Porta Nuova; delle 10.30 alle 13 sarà al mercato in Piazza XVI Ottobre.

Sabato, dalle 7.30 alle 15.30, l'ump sarà al mercato dello Stadio.