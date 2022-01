A4 chiusa per una notte tra Sommacampagna e Peschiera per i lavori per la TAV

Per consentire i lavori del Consorzio Cepav Due, utili alla realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, nella notte tra sabato 15 e domenica 16 gennaio sulla A4 Brescia-Padova è prevista la deviazione della carreggiata est in direzione Venezia con una durata di circa 12 mesi in zona San Giorgio in Salici (km 264+650).

Verrà quindi chiuso il tratto autostradale compreso tra i caselli di Peschiera e Sommacampagna (dal km 259+276 al km 270+781) dalle ore 21 di sabato alle ore 6 di domenica 16. Inoltre, nei medesimi orari, verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Venezia del casello di Peschiera.

Dal momento della riapertura del tratto di carreggiata est in questione, fino alle ore 16 di domenica si viaggerà su due corsie di marcia di larghezza ridotta. La società comunica che sono stati preventivamente informati dell'intervento gli enti competenti e la programmazione è stata pianificata per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità.

A tal proposito viene proposto un itinerario alternativo: i viaggiatori che si spostano in direzione di Venezia verranno fatti uscire al casello di Peschiera e indirizzati sulla SR11 per raggiungere Sommacampagna, dove potranno rientare in autostrada dal casello.