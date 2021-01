Lavori per la TAV: la A4 chiude per una notte tra Peschiera e Sirmione

Il tratto autostradale verrà chiuso dalle ore 20 di sabato 30 alle ore 6 di domenica 31 gennaio 2021, per consentire la demolizione di un cavalcavia

A causa dei lavori di demolizione del cavalcavia n.247 al Km 252+661, dovuti ai cantieri avviati dal Consorzio CepavDue per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, in entrambe le careggiate dell'A4 tra i caselli di Sirmione e Peschiera (dal km 251+713 al Km 259+276), verrà chiuso il tratto autostradale dalle ore 20 di sabato 30 alle ore 6 di domenica 31 gennaio 2021.

I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Sirmione, ad eccezione di quelli con mezzi pesanti con carico superiore alle 25 tonnellate che dovranno uscire al casello di Desenzano, e una volta convogliati nella SR11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Peschiera. Similmente i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Peschiera e attraverso la SR11 potranno rientrare in autostrada al casello di Sirmione ad eccezione sempre dei mezzi pesanti con carico superiore alle 25 tonnellate, che in questo caso dovranno rientrare al casello di Desenzano.

Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Sirmione e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Peschiera.