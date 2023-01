"Autori nei quartieri", al via il progetto della seconda e terza circoscrizione di Verona

Gli scrittori incontrano il loro pubblico nelle sale dei quartieri. Lo scopo è quello di incentivare momenti culturali tra i cittadini e far conoscere gi autori veronesi meno noti al pubblico. L’iniziativa, avviata l’anno scorso nel territorio della Circoscrizione seconda, quest’anno arriva anche in Terza, con un programma di almeno due incontri al mese fino a giugno.

Ancora work in progress per quanto riguarda il calendario, anche se alcune date possono essere già fissate in agenda. Dal 2023 il progetto si estende anche in destra Adige con il coinvolgimento diretto della Circoscrizione 3^ e con un programma di incontri che si potrà così maggiormente ampliare e diversificare.

Il 31 gennaio alle ore 18.30 a San Massimo presso la sala comunale e in collaborazione con l’associazione la Fratellanza, Davide Peccantini presenterà il libro “Il Forte Croce Bianca; il 15 febbraio presso la Biblioteca di Ponte Crencano Cinzia Inguanta racconterà il suo “L'ultimo Natale di Mrs. Dalloway”.

Martedì 7 marzo l’appuntamento sarà con Alessia Gazzola e “A Verona con Romeo e Giulietta”, mentre l’8 febbraio Davide Smart sarà alle 18.30 alla Baita del Gruppo Alpini di Parona per presentare la pubblicazione “Emilio Comici. L'angelo delle Dolomiti” realizzata in collaborazione con il CAI Verona.

Il progetto, ideato dalla Circoscrizione seconda assieme all’Associazione Librai Italiani, vede la collaborazione della libreria Jolly del Libro e della Cartolibreria Mameli. «L’idea è quella di promuovere la lettura nei quartieri dando voce in particolare agli autori veronesi nei loro diversi generi - ha spiegato la presidente della Circoscrizione seconda Elisa Dalle Pezze -. La partecipazione della Circoscrizione Terza ci permette di coinvolgere una fetta più ampia di popolazione».

«Iniziamo con il libro di Davide Peccantini sul Forte Croce Bianca in cui viene ricostruita la storia di un pezzo del territorio cittadino», ha aggiunto il presidente della Circoscrizione Terza Riccardo Olivieri. Presenti in conferenza Claudio De Signori della libreria Jolly del libro e Luigi Sona della Cartolibreria Mameli. Il progetto si inserisce nel Patto di Verona per la lettura, un protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Verona e numerosi soggetti pubblici e privati, rappresentativi di associazioni, reti e sistemi della filiera del libro e della lettura veronese.