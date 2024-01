Federazione vela premia gli studenti al liceo scientifico sportivo di Brenzone

Nel salone Nascimbeni delle scuole Sacra Famiglia, si è svolto l'annuale incontro natalizio del Liceo Scientifico Sportivo di Brenzone sul Garda, che ha ospitato i rappresentanti della Federazione italiana vela (Fiv). In questa occasione gli studenti della prima liceo hanno ricevuto, come consuetudine, il manuale dell’allievo dalle mani di Domenico Foschini, consigliere federale Fiv con delega al settore giovanile. L'evento ha visto inoltre la partecipazione di altre importanti figure del mondo della vela, tra cui il consigliere del World Sailing Walter Cavallucci, il responsabile della formazione per la XIV Zona e allenatore parasailing Beppe Devoti, il vicepresidente del Circolo Nautico di Brenzone Franco Mantovani e l'istruttore di vela del Circolo Nautico di Brenzone Lorenzo Mantovani. Presenti alla giornata anche il preside Marino Battistoni, il presidente del Centro Studi Nascimbeni e i docenti di scienze motorie del Liceo Scientifico Sportivo Claudia Brighenti e Davide Ferrari.

Nel corso dell'evento, tutti i rappresentanti della Fiv si sono impegnati nella solenne consegna degli attestati agli studenti del liceo che si sono distinti nel mondo della vela nel corso dell'anno scolastico. Gli attestati di merito sono stati conferiti a coloro che hanno brillato nelle competizioni veliche, riconoscendo il loro impegno e talento. Questi i giovani premiati: Mattia Cesana, primo classificato Campionato del Mondo Isaf 2023 ilca 6; Alberto Avanzini, primo classificato Regata of Champions 2023; Manuel Henk Vos, primo classificato U17 Campionato Italiano ilca 6; Christian Scudelari, secondo classificato Campionato Italiano RSfeva; Vittoria Brighenti, terza U15 Tecno293 Campionato italiano.

L'atmosfera della sala è stata elettrizzante, con tutti gli studenti del liceo scientifico sportivo riuniti per celebrare i successi ottenuti. La consegna degli attestati di merito ha riguardato anche coloro che durante il Match Race 2023 sulla barca della scuola si sono piazzati al terzo posto: Mattia Cesana, Marco Alberti, Jacopo Albini, Tommaso Gallina e Massimo Perini.

Presente in sala anche suor Noemi Mazzucchelli, responsabile della scuola per la Casa Generalizia delle Piccole Suore della Sacra Famiglia, che nel suo saluto ha sottolineato l'importanza del connubio tra scuola e mondo sportivo.

Durante la mattinata tutti gli ospiti hanno evidenziato quanto sia fondamentale praticare sport e perseguire l'eccellenza professionale in ogni tipo di attività sportiva. Tutti si sono soffermati sull’importanza dell’impegno e della dedizione nello sport, così come nella vita per raggiungere obiettivi straordinari. Molti ragazzi, proprio grazie alla caparbietà e all’impegno durante i cinque anni di scuola, riescono ad ottenere competenze sportive sorprendenti.

Per l’occasione hanno portato i saluti della Federazione Ciclistica Italiana agli studenti del liceo e ai rappresentati Fiv anche Paola Pezzo campionessa pluriolimpionica e vincitrice di tre titoli mondiali in mountain bike e Paolo Rosola dirigente sportivo, ex ciclista su strada e mountain biker italiano, entrambi istruttori di mtb presso il liceo sportivo di Brenzone sul Garda.