Piano anti-esondazioni, 200mila euro da Ato Veronese per adeguamento fognario

Ato Veronese approva due convenzioni e anticipa 200mila euro per avviare un piano di adeguamento delle reti fognarie contro le esondazioni.

Sotto la guida del presidente Bruno Fanton, il comitato del consiglio di bacino dell'Ato Veronese si è riunito lunedì scorso, 4 dicembre. L'Ato ha dapprima approvato la relazione tecnica sull'affidamento del servizio idrico integrato e la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali. I risultati confermano la validità della scelta effettuata delle amministrazioni locali in sede di affidamento nel 2006, garantendo la continuità del servizio idrico integrato con livelli di qualità buoni e in costante miglioramento a prezzi tra i più bassi in Italia.

Il comitato ha poi approvato la convenzione per uno studio congiunto con Acque Veronesi, Azienda Gardesana Servizi e l’Ordine degli ingegneri per l'esecuzione delle attività di raccolta dei dati preliminari alla redazione di un piano strategico di adeguamento delle reti fognarie. L’obiettivo della convenzione è capire bene quali siano le condizioni giuridiche ed economiche per estendere la responsabilità delle società di gestione anche alle reti di raccolta delle acque meteoriche, oggi di competenza comunale.

Le reti fognarie attuali risalgono per lo più ad oltre trent’anni fa: oggi dimostrano sempre più spesso la loro inadeguatezza, sopravvenuta sia per naturali fenomeni di obsolescenza tecnologica, sia per i sempre più evidenti cambiamenti climatici che hanno comportato l’esondazione delle reti fognarie con conseguente interessamento di aree pubbliche e private. È perciò fondamentale e prioritario adeguare le reti fognarie, tenendo conto anche dei nuovi standard che prevedono un alto livello di funzionalità.

I risultati dello studio saranno disponibili in primavera e forniranno corrette indicazioni su come procedere sul percorso di integrazione gestionale.

Ato Veronese ha infine approvato una seconda convenzione per anticipare una prima somma di 200mila euro a favore di Acque Veronesi e Azienda Gardesana Servizi, in modo che si organizzino e avviino la ricognizione delle infrastrutture esistenti.