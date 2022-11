Eataly Verona presenta la prima "Asta del Pesce": cos'è e come prenotarsi, tutte le cose da sapere

L’occasione unica per portare a casa il miglior pescato fresco del giorno a prezzi d'ingrosso arriva da Eataly, che venerdì 25 novembre, dalle ore 17.30 alle 20, trasforma il reparto Gastronomia in un porto di mare, chiamando a raccolta acquirenti privati e appassionati di buon cibo per partecipare all'Asta del Pesce, un sistema di vendita all'incanto con banditore a voce, tra gli appuntamenti più attesi nei punti vendita Eataly, che per la prima volta approda anche nel nuovo store di Verona.

L'iniziativa, promossa da Eataly in collaborazione con Lepore Mare, resta fedele alla filosofia dell’ambasciatore del cibo italiano nel mondo e alla sua triplice vocazione di Mangiare, Comprare e Imparare. Durante l'asta, infatti, sarà possibile gustare proposte finger food di pesce preparate al momento dagli chef e ordinare cartocci di frittura di mare a prezzi speciali, comprare pesce freschissimo direttamente dall'amo dei pescatori e imparare dalla saggezza di Nando Fiorentini, istituzione del mondo ittico, tra i massimi esperti di pesce e responsabile delle Pescherie di Eataly, che venerdì 25 novembre sarà ospite speciale e racconterà segreti e consigli su come riconoscere il pesce fresco e come prepararlo. L'ingresso è libero e gratuito previa prenotazione a questo link.

L'idea dell'asta del pesce sostenibile nei negozi Eataly nasce proprio da un’idea di Nando Fiorentini, che ha deciso di riproporre nei punti vendita un evento identico a quelli che si svolgono ogni giorno nei porti di mare delle città italiane e nei mercati all'ingrosso. Poco prima di cominciare la trattativa, il battitore mostra il pescato alla platea, dando preziose informazioni sulle caratteristiche e sulla provenienza. Il pesce, come da prerogativa di Eataly, segue la filiera corta e proviene direttamente dalle mani dei pescatori che lo hanno pescato qualche ora prima. Dopodiché l'intero pescato viene suddiviso in vari lotti da 5 euro a 50 euro, offerti a prezzi d'ingrosso.

I primi clienti che arrivano in negozio hanno la possibilità di dare uno sguardo in anticipo al pescato e farsi un'idea delle varietà alle quali puntare. A tutti i partecipanti viene poi consegnata una bandierina da alzare nel caso in cui fossero interessati a rialzare il prezzo di un pesce: ogni bandierina alzata farà aumentare il prezzo di 50 centesimi. Un consiglio? Prepararsi sui prezzi proposti solitamente in pescheria per ogni tipologia di pesce, in modo da essere in grado di capire quando i prezzi dell'asta sono particolarmente convenienti e quando invece si avvicinano troppo a quelli abituali. Eataly Verona è in via Santa Teresa 12. Per informazioni didatticaverona@eataly.it.