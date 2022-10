Messa in sicurezza l’area verde di via Argenta: «Le auto non invaderanno più il suo spazio»

«In collaborazione con l’assessorato alle Strade e Giardini di Federico Benini è stata messa in sicurezza l’area verde di via Argenta nel rione di Cristo Lavoratore a Borgo Roma, delimitandola con una staccionata in legno che eviterà una volta per tutte alle auto in sosta di invadere gli spazi dedicati al tempo libero e alla aggregazione di famiglie, anziani a bambini». È Michele Bresaola, consigliere comunale a Verona per il Partito Democratico, ad annunciare il termine dell'intervento atteso dai cittadini del quartiere.

«Pur semplice - prosegue Bresaola -, l’intervento era atteso da tempo ed espressamente richiesto dai residenti della zona a tutela di una delle poche oasi verdi presenti nel rione».

«Borgo Roma come il resto di Verona Sud sono bisognose di spazi verdi connessi e il minimo che si possa fare, in attesa di piani espansivi, è garantire la fruizione dell’esistente», ha concluso il consigliere.