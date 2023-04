Ragazzi e ragazze di Povegliano Veronese tornano in palestra: riapre il "palazzetto" dopo i lavori di adeguamento sismico

«Sono pressoché conclusi i lavori di adeguamento sismico della palestra comunale situata in prossimità della scuola secondaria di primo grado A. Manzoni». Lo ha annunciato in una nota il gruppo consiliare Roberta Tedeschi Sindaca, sottolineando che si tratta di «un cantiere importante, del valore di oltre 800.000 euro (per più di metà finanziati dal Ministero dell’Istruzione) che ha non solo aggiornato la struttura alle più recenti normative antisismiche, ma anche rinnovato l’interno del plesso».

In base a quanto viene riferito, l’edificio è a tutti gli effetti un piccolo palazzetto e non è solo al servizio della scuola annessa, ma è utilizzato anche da varie società sportive per le loro attività, in primis Buster Basket che è tecnicamente la "società guida" che gestisce l’impianto. Buster è tornata da subito in possesso delle "chiavi", spiega sempre la nota del gruppo consiliare della sindaca Tedeschi, in quanto Povegliano è una delle 4 palestre che ospita uno dei gironi del torneo "Memorial Bonetti" che vede coinvolte tra il 29, 30 aprile e 1 maggio ben 12 squadre provenienti da 4 regioni. Anche le finali e le premiazioni saranno a Povegliano.

«È un cantiere che purtroppo ha subito la tempesta dei prezzi dell’edilizia - specifica Maurizio Facincani, vicesindaco e assessore al Bilancio - e questo ha influito sia sui tempi che avremmo voluto più brevi sia sull’aspetto economico, rendendo necessaria una variante da 25.000 euro. Tuttavia abbiamo colto l’occasione per fare dei miglioramenti rispetto al progetto iniziale». L’amministrazione della sindaca Tedeschi, infatti, fa sapere di aver «sfruttato il cantiere esistente per poterne avviare un altro minore che ha interessato parte degli spogliatoi». Si tratterebbe di «un investimento di 70.000 euro che ha reso finalmente questa parte della palestra accessibile alle persone con disabilità».

Sempre dal punto di vista degli investimenti a favore delle strutture sportive, viene definita «oramai prossima» anche l’inaugurazione della rinnovata tensostruttura di via monte Grappa, distrutta nell’agosto 2021 da una bufera di vento. «Sono veramente felice in primis di restituire la palestra della secondaria ai nostri ragazzi e ragazze - ha commentato la sindaca Tedeschi - perché so che come noi l’aspettavano da tempo. Già da martedì 2 maggio potranno finalmente entrare».

L’inaugurazione vera e propria è invece prevista per il 5 maggio, insieme alle classi della secondaria ed alla dirigente dell’Istituto comprensivo Cesari (di cui la Manzoni fa parte), dott.ssa Emanuela Bruno. «Sono particolarmente orgogliosa della conclusione di questi cantieri, sia della palestra che della tensostruttura. - ha ribadito la prima cittadina Roberta Tedeschi, che ha tenuto per sé la delega ai lavori pubblici - Ritroviamo uno spazio per lo sport per i nostri giovani, che sono dall’inizio del mandato una priorità. Ma soprattutto restituiamo alla comunità edifici funzionali, rinnovati e sicuri».