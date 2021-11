L'Automobile Club di Verona apre la sua sede numero 20 a Isola della Scala

È stata inaugurata in Via Mazzini 8 a Isola della Scala la nuova delegazione dell'Automobile Club (Aci) Verona. Erano presenti il direttore Riccardo Cuomo, il responsabile operativo Eddy Campanella, il vicesindaco di Isola della Scala Federico Giordani, l'abate Don Roberto Bianchini, parroco della cittadina veronese, oltre alle rappresentanti della nuova società di gestione.

Questa nuova apertura, che allarga a 20 le delegazioni di Aci Verona tra dirette ed affidate a terzi, permette all'ente di ampliare il proprio bacino d'utenza anche in una realtà demografica e commerciale di primaria importanza come Isola della Scala. La nuova sede andrà a rinforzare la presenza nell'area sud della provincia, unendosi in modo particolare alle delegazioni di Nogara e di Bovolone.

La decisione di aprire è scaturita prima di tutto dalla volontà di una squadra di stimate professioniste che da tempo gestiscono altre delegazioni dell’Automobile Club. Figura di rilievo in questa operazione è Stefania Trevisani che, nell'arco di 25 anni, ha aperto cinque delegazioni Aci nella provincia di Verona, circondandosi di fidate e competenti collaboratrici. L’unione tra l’ufficio di Nogara e quello di Bovolone, diretto da Manuela Favalli, insieme alle due impiegate storiche Monia Faccin ed Elisa Zulini con l’ingresso di Laura Valentini ha portato alla creazione di una nuova società, denominata Maggiolino, che opererà sul territorio di Isola della Scala da questa nuova delegazione.

I servizi offerti sono quelli dei punti Aci: rinnovi del bollo auto, rinnovo patenti con visita medica, passaggi di proprietà, tesseramenti al Club e altre pratiche auto più specifiche. L'ufficio è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18:30



(Inaugurazione delegazione Aci Verona a Isola della Scala)

«Siamo davvero molto soddisfatti di questo nuovo capitolo nella storia delle delegazioni Aci Verona - ha commentato il direttore Riccardo Cuomo - Venti delegazioni sono un numero davvero molto importante che ci permette di estendere i nostri servizi e le nostre attività in maniera davvero capillare in tutta la provincia».

«Il marchio Aci è sempre stato per noi motivo di orgoglio - hanno commentato Stefania Trevisani, Manuela Favalli, Monia Faccin, Elisa Zulini e Laura Valentini - e ci ha spinto a dare sempre il meglio nella gestione quotidiana sia del disbrigo pratiche automobilistiche sia nella gestione e produzione dei soci Aci, raggiungendo negli ultimi anni gli obiettivi prefissati dall'Automobile Club. Per tutte noi l'apertura di un nuovo ufficio a Isola della Scala è un sogno tenuto da tempo nel cassetto che adesso ha visto maturo il tempo per essere realizzato».