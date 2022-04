Per una settimana gli accertatori della sosta di Amt più attenti in zona Veronetta

Continua la campagna di sensibilizzazione "Prevenire per non punire" di Amt, con cui l'azienda avvisa gli automobilisti sulle vie che saranno maggiormente controllate dagli accertatori della sosta nella settimana.

Nella settimana che va da oggi, 18 aprile, a domenica 24 aprile, Amt verificherà il rispetto delle norme per la sosta a pagamento soprattutto nelle strade del comparto Veronetta ed in particolare nella zona del Teatro Romano.

ELENCO DELLE VIE DEL COMPARTO VERONETTA

Simile alla campagna di sensibilizzazione di Amt è la comunicazione della polizia locale di Verona, che avverte i cittadini sulle strade su cui saranno puntati gli autovelox e i telelaser. Le vie che da oggi a domenica saranno monitorate sono Via Montorio, Via Fincato, Via Sommacampagna, Via Mantovana, Via Turbina e Via Aeroporto Angelo Berardi.