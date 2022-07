A4 e interventi per la TAV: una corsia libera tra Sommacampagna e Peschiera

Nell’ambito degli interventi dal Consorzio Cepav due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, lungo l’autostrada Brescia - Padova sono state programmate lavorazioni di rifacimento della segnaletica orizzontale. A tal fine, in careggiata ovest dell'A4, (direzione Milano), tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera (dal km 266+450 al Km 263+300), si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 23 di giovedì 14 fino alle ore 1 di venerdì 15 luglio.

AV/AC BRESCIA EST – VERONA: IL PROGETTO - I lavori, commissionati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), si inseriscono nel progetto per la costruzione della nuova linea ferroviaria AV/AC Brescia Est – Verona che si sviluppa per circa 48 chilometri, iniziando il percorso nel comune di Mazzano, in provincia di Brescia, sino a raggiungere il comune di Verona nel lato occidentale con i nuovi binari AV e la nuova interconnessione di Verona Merci. Il tracciato ferroviario attraversa 2 Regioni, 3 Province, 11 Comuni e si sviluppa per lo più in affiancamento alle infrastrutture esistenti nel territorio, 30 chilometri circa in parallelo all’autostrada A4 e 8 chilometri circa in allineamento alla linea ferroviaria.